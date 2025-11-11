Culiacán, Sin.- Los operativos sorpresivos continúan en el centro penitenciario de Culiacán, en los que se aseguraron 20 teléfonos celulares, cargadores para estos aparatos, puntas de fabricación casera y objetos contundentes.

Solo hace tres días, en este mismo reclusorio, en una revisión sorpresiva de la Policía Estatal Preventiva y de elementos de la Guardia Nacional, se recogieron, 12 cargadores para celulares, 10 teléfonos celulares, tres bolsitas con un contenido de un polvo blanco, tres bolsitas con una hierba verde, presuntamente marihuana, un cuchillo, un desarmador.

Y horas después de esta búsqueda, se volvió a implementar una segunda inspección, con el respaldo del Ejército y la Guardia Nacional, que fortaleció la seguridad exterior, en donde se encontraron 22 puntas, 12 celulares, siete cargadores para celulares, cuatro objeto contundentes, dos pipas hechizas y una memoria USB.

En las dos nuevas revisiones ejecutadas, en diversos módulos se aseguraron 20 nuevos teléfonos celulares, 39 puntas, 26 cargadores para celulares y otros instrumentos ilegales, por lo que todo lo encontrado se volvió a entregar al ministerio público para que continúe las investigaciones sobre los hallazgos.

