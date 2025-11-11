Dos mujeres policía de la Policía Vial de Jalisco fueron asesinadas a tiros y sus cuerpos se localizaron dentro de la caja de la patrulla en la que viajaban; según el gobernador del estado, ambas agentes fueron asesinadas cuando realizaban una revisión de rutina.

El asesinato ocurrió en la calle José de Jesús Torres, entre las calles Santo Niño y San Pablo, en el municipio de EL Salto; las oficiales fueron identificadas como Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28.

Según las primeras indagatorias, las agentes trabajaban en un operativo para infraccionar vehículos con vidrios polarizados cuando detuvieron un auto en el que viajaban varios sujetos que las amenazaron y las llevaron hasta un sitio escondido en la colonia Lomas de San Juan, donde les dispararon.

“No sabemos si fue una agresión directa porque al parecer estuvieron discutiendo, no sabemos si a causa de la revisión o por otro motivo, estamos revisando las cámaras”; señaló el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández.

Tras el hallazgo de la unidad oficial con los cuerpos de las policías, varias dependencias estatales y federales desplegaron un operativo de búsqueda por tierra y aire; se sospecha que los agresores escaparon en una camioneta pick up blanca.

A través de sus redes sociales, el gobernador Lemus expresó sus condolencias y se solidarizó con las familias de las agentes; además convocó a una reunión urgente del gabinete de seguridad.

“La seguridad de las y los jaliscienses es prioritaria en nuestro gobierno, sostuvimos la reunión de seguridad con alcaldes y el Gabinete de Seguridad para revisar el operativo de búsqueda por tierra y aire, que nos permita dar con los responsables que privaron de su vida a dos policías viales en El Salto. Seguiremos trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno y dependencias de seguridad; el caso de las policías no quedará impune”, escribió el mandatario.

afcl/LL