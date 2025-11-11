Durante las celebraciones de Día de Muertos se realizó una fiesta en el cuartel de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca en la que se observa a algunos policías en aparente estado de ebriedad, según un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se muestran a algunos elementos de la corporación bailando y cargando a uno de los perros que presuntamente forman parte de la unidad canina, así como banda de música y pirotecnia.

El titular de la SSPC, Iván García Álvarez, dijo que se enteró a través de las redes sociales de esta fiesta y que tras su difusión en medios de comunicación locales anunció una investigación interna para determinar responsabilidades.

“Se dio a conocer en algunas redes. Sabemos bien que tenemos de parte del esquema de seguridad un control interno y una Comisión de Honor y Justicia, estamos llevando a cabo lo que es la investigación y el seguimiento para determinar las acciones que se van a tomar”.

García Álvarez agregó que, en esta situación, el seguimiento lo “están tomando con cuidado” para tener los argumentos necesarios para poder determinar posibles sanciones.

Hasta ahora no se ha revelado el día en que se realizó la fiesta en el cuartel de la Policía Estatal de Oaxaca; pero por las imágenes, se observa que fue en estas recientes festividades por el Día de Muertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL