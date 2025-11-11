La Paz.- Un presunto narcomenudista fue abatido por agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) en Baja California Sur, tras una agresión armada ocurrida en el municipio de Comondú, al norte del estado.

De acuerdo con la dependencia, los elementos adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto impacto (SADAI) realizaron el lunes recorridos de investigación en Ciudad Constitución, cuando fueron atacados por esta persona desde un domicilio.

Los agentes descendieron de su vehículo y repelieron la agresión, resultando sin vida el agresor, quien fue identificado y presentaba antecedentes penales por robo, robo de vehículos y delitos contra la salud.

En el sitio, domicilio ubicado en la colonia Los Pinos, se aseguró un fusil calibre .223 de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, así como 4 mil 317 dosis de droga conocida como cristal.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Autoridades de la Mesa de Seguridad confirmaron hoy que continúan desplegados elementos de policíacos y personal militar en los municipios del norte del estado, como parte de la estrategia para contener la violencia generada por grupos delincuenciales.

Las investigaciones sobre el presunto delincuente abatido, así como sobre la presencia de células delictivas continúan y se mantienen recorridos y operativos en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL