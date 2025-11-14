Más Información

Ciudad Victoria.- Sobre la llamada a la marcha que realizará este sábado la , el gobernador fijó una postura de respeto de su gobierno a los derechos constitucionales de reunión, manifestación y libertad de expresión de todas y todos los tamaulipecos.

“Reconocemos especialmente el compromiso de las juventudes que buscan expresar ideas, inquietudes y propuestas para el bienestar de nuestro país”, expresó el mandatario tamaulipeco a través de sus cuentas en las .

Dijo que en una sociedad participativa es fundamental que cualquier expresión pública se dé en un ambiente de paz, legalidad y responsabilidad colectiva, “por ello hacemos un llamado respetuoso a quienes participen, así como a los actores políticos, mediáticos y sociales, para que contribuyan a mantener la serenidad, la cordura y el respeto mutuo que distinguen a Tamaulipas”.

Villarreal Anaya exhortó a los ciudadanos a mantenerse alerta frente a la desinformación que circula en estos días y que puede generar confusión o temor.

“Cuidemos entre todas y todos lo que nos une, la armonía social, el bienestar colectivo, la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias”, añadió.

El gobernador reiteró que toda la expresión legítima que busque un interés auténtico fortalece la gobernabilidad democrática que sustenta la transformación de Tamaulipas, “el Gobierno del Estado estará atento y cercano a las voces de nuestra juventud, a la que seguiremos acompañando para que se desarrolle, participe y alcance plenamente sus metas”.

