Chihuahua.- En las últimas horas fue detenido en el estado de Chihuahua un hombre de 38 años de edad, quien era buscado como probable responsable del delito de abuso sexual reiterado agravado, en el estado Sonora.

Fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, quienes ejecutaron una orden de aprehensión en coordinación con policías ministeriales de Sonora, en el cruce de las calles Eduardo Contreras y Benito Juárez de la colonia Dublán en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua.

Según se detalló, la tarde del jueves el detenido quedó a disposición de la autoridad que lo requería, para ser trasladado por medio de los acuerdos de colaboración interinstitucional existentes.

Sobre el caso por el que se le acusa, las autoridades en Chihuahua no proporcionaron información.

dmrr/cr