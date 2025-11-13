La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, puso en marcha el programa Juntos Construimos, iniciativa orientada a mejorar la infraestructura de planteles de educación básica y que beneficiará a 13 mil 989 estudiantes.

Desde la Escuela Secundaria 3044, en la capital del estado, la mandataria explicó que esta primera etapa incluye la intervención de 45 escuelas, cuyas necesidades fueron gestionadas por las diputadas locales Nancy Frías y Joss Vega, así como por la diputada federal Manque Granados.

Campos Galván reiteró el compromiso de su administración para dignificar las instituciones educativas y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con espacios seguros y de calidad en los 67 municipios.

Maru Campos lanza programa para rehabilitar 45 escuelas de educación básica en Chihuahua (13/11/). Foto: Especial

“No olviden cumplir sus sueños. Estamos aquí para que les vaya bien y para que sientan nuestro respaldo. No están solos ni solas”, expresó la gobernadora ante el alumnado.

Durante el evento, entregó nuevas butacas, mesas binarias, escritorios para docentes, luminarias, pizarrones, aires evaporativos, calentones, balones, pintura y material de mantenimiento. El proyecto también contempla el repintado de cruces peatonales, la rehabilitación de canchas, sanitarios y áreas comunes.

En su intervención, la diputada federal Manque Granados destacó que el programa fue diseñado para dignificar los espacios donde niñas y niños desarrollan sus habilidades. “Desde nuestras trincheras, seguimos trabajando para mejorar la vida de cada uno de ustedes”, afirmó.

Por su parte, Cristina Rivas, directora de la Secundaria 3044, agradeció al Gobierno del Estado por atender las necesidades de los planteles. “Gracias por priorizar la educación y por la voluntad de velar por el bienestar de nuestros estudiantes. Una buena infraestructura se traduce en escuelas dignas”, señaló.

Al acto acudieron docentes y estudiantes de la Secundaria 3044, la Primaria Vicente Riva Palacio y la Secundaria Batalla Sacramento, así como titulares de las secretarías de Educación, Desarrollo Rural, y Comunicaciones y Obras Públicas, y directores de diversas dependencias estatales.

aov/cr