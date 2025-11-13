Más Información

Tixpehual, Yucatán.- Un trágico en la carretera Mérida–Tixkokob, a la altura del tramo Kilinché–Nolo, dejó un muerto y un vehículo calcinado.

El percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta, con placas YP-1050-D, circulaba de oriente a poniente y colisionó contra la parte trasera del auto.

El fuerte impacto provocó que la , cuyo conductor quedó atrapado en el interior por varios minutos.

El conductor de otro vehículo detuvo la marcha y sus compañeros descendieron para auxiliar al afectado.

Como pudieron, lograron sacar al conductor antes de que las llamas consumieran por completo la unidad; sin embargo, el hombre perdió la vida minutos después a consecuencia del fuerte golpe que sufrió en la cabeza.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, aunque se informó que se trata de un hombre de tez morena, con barba y calvicie.

El percance generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y causó en la zona.

Al lugar acudieron paramédicos de la Dirección de Seguridad Pública de Tixkokob, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor.

También, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), policías municipales de Tixkokob y Tixpehual, así como bomberos que lograron controlar el incendio del vehículo.

