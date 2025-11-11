Un joven de 23 años perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas, luego de un accidente vial registrado sobre Periférico, a la altura de la avenida San Jerónimo, en la colonia Independencia, en la alcaldía Magdalena Contreras.

Un automovilista explicó a los oficiales que circulaba por la zona cuando sintió un fuerte impacto en la parte trasera de su vehículo, y al descender observó la motocicleta y a los tripulantes lesionados.