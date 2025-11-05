Más Información
Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento
“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento
La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México registran este miércoles 5 de noviembre distintos puntos con carga vehicular, cierres y afectaciones viales. Para mantenerte informado, EL UNIVERSAL comparte el minuto a minuto de la alerta vial CDMX, con el objetivo de que llegues a tiempo a tu destino.
Metrópoli 09:16 AM
Servicios, periciales, laboran sobre carriles centrales de Circuito Interior y Oriente 33 en la colonia Peñón de los Baños con dirección Aeropuerto.
Un motociclista murió al derraparse.
Metrópoli 09:15 AM
Servicios de emergencias laboran en el cruce de Iztaccíhuatl y Agustín Gómez farias alcaldía Iztacalco por una volcadura. No se reportan personas lesionadas.
Metrópoli 09:14 AM
Un grupo de padres de familia de la escuela Antonio Mendoza y de la secundaria técnica 56 mantienen bloqueada la circulación vehicular de Rojo Gómez y Sur 16 en la colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco.
Denunciar daños en la infraestructura de los planteles educativos.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]