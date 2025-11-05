La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México registran este miércoles 5 de noviembre distintos puntos con carga vehicular, cierres y afectaciones viales. Para mantenerte informado, EL UNIVERSAL comparte el minuto a minuto de la alerta vial CDMX, con el objetivo de que llegues a tiempo a tu destino.

Metrópoli 09:16 AM Servicios, periciales, laboran sobre carriles centrales de Circuito Interior y Oriente 33 en la colonia Peñón de los Baños con dirección Aeropuerto.

Un motociclista murió al derraparse.



Servicios periciales laborando. Foto: Juan Carlos Williams

Metrópoli 09:15 AM Servicios de emergencias laboran en el cruce de Iztaccíhuatl y Agustín Gómez farias alcaldía Iztacalco por una volcadura. No se reportan personas lesionadas.



Volcadura. Juan Carlos Williams

Metrópoli 09:14 AM Un grupo de padres de familia de la escuela Antonio Mendoza y de la secundaria técnica 56 mantienen bloqueada la circulación vehicular de Rojo Gómez y Sur 16 en la colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco.

Denunciar daños en la infraestructura de los planteles educativos.



Colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco. Foto: Juan Carlos Williams

