Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

La mañanera de Sheinbaum, 5 de noviembre, minuto a minuto

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México registran este miércoles 5 de noviembre distintos puntos con carga vehicular, cierres y afectaciones viales. Para mantenerte informado, EL UNIVERSAL comparte el minuto a minuto de la alerta vial CDMX, con el objetivo de que llegues a tiempo a tu destino.

Metrópoli 09:16 AM

Servicios, periciales, laboran sobre carriles centrales de Circuito Interior y Oriente 33 en la colonia Peñón de los Baños con dirección Aeropuerto.
Un motociclista murió al derraparse.

Servicios periciales laborando. Foto: Juan Carlos Williams
Metrópoli 09:15 AM

Servicios de emergencias laboran en el cruce de Iztaccíhuatl y Agustín Gómez farias alcaldía Iztacalco por una volcadura. No se reportan personas lesionadas.

Volcadura. Juan Carlos Williams
Metrópoli 09:14 AM

Un grupo de padres de familia de la escuela Antonio Mendoza y de la secundaria técnica 56 mantienen bloqueada la circulación vehicular de Rojo Gómez y Sur 16 en la colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco.
Denunciar daños en la infraestructura de los planteles educativos.

Colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco. Foto: Juan Carlos Williams
