El activista Isaac Benjamín Cárdenas Valdez, quien se opone a la destrucción de la Ciudad de las Artes en Tepic para la construcción de un estadio de futbol y promueve en Nayarit la manifestación nacional por la paz del próximo 15 de noviembre, fue detenido por la Fiscalía del estado acusado de “ultrajes a la moral”; su familia denuncia que se trató de una detención arbitraria e irregular por motivos políticos.

La madre del activista, María Valdez, señaló que la noche de este miércoles ella e Isaac se encontraban en su casa cuando varios sujetos irrumpieron para llevárselo por la fuerza: “él estaba cenando y yo estaba en mi cuarto cuando escuché muchos gritos, salí a ver qué pasaba y se lo estaban llevando, llegaron en autos sedan negros y una pick up, eran varios hombre sin uniforme, no alcancé a ver si estaban armados pero por la forma en que ocurrió pensé que se trataba de la delincuencia organizada”.

Los familiares del activista llamaron al 911 para reportar lo ocurrido pero ninguna autoridad llegó para auxiliarlos; después de esperar más de una hora decidieron acudir a la Fiscalía de Nayarit para denunciar la privación de la libertad de Isaac, pero ahí les dijeron que lo tenían detenido.

“Pregunté de qué se le acusaba y me dijeron que de cohecho, pero hoy en la mañana la Fiscalía emitió un boletín donde ya le cambiaron el delito y dicen que lo detuvieron por ultrajes a la moral junto con otra persona, pero sólo estábamos él y yo en la casa”, reiteró María Valdez.

La versión de los hechos que publicó la Fiscalía indica que se recibió un reporte de presuntos “hechos constitutivos de ultrajes a la moral y las buenas costumbres”, por lo que se inició una investigación al respecto.

“Durante la atención del caso, se detectó una conducta ilícita en flagrancia, por lo que Isaac Benjamín ‘N’ y Edgar Iván ‘N’ fueron detenidos conforme a la ley”, señala el comunicado de la Fiscalía de Nayarit.

En opinión de la madre del activista, se trata de una detención con tintes políticos debido a que Isaac ha sido un activo opositor al proyecto del nuevo estadio de fútbol impuesto por el gobierno del estado en el lugar donde se encontraba la Ciudad de las Artes.

“Además estaba impulsando la manifestación del próximo sábado para exigir paz y seguridad porque él era amigo de Carlos Manzo (el alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre), fueron compañeros en el ITESO, y todo eso no le ha gustado al gobierno, que ha empezado a hostigar a los activistas”, señaló Valdez.

Por su parte, el colectivo que se formó a partir de la resistencia por la destrucción de la Ciudad de Las Artes denunció en sus redes sociales la detención arbitraria de Cárdenas Valdez y exigió su liberación inmediata, el respeto al debido proceso y que se garantice su integridad física y psicológica; además solicitaron la atención hacia el caso por parte de organismos defensores de derechos humanos a nivel nacionales e internacional para evitar que se repitan situaciones similares con otras personas que ejercen sus derecho a protestar en Nayarit.

