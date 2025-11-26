Tijuana, 26 de noviembre.- Una persona fue asesinada y otra más resultó lesionada tras un ataque armado sobre la carretera del aeropuerto de Tijuana “Abelardo L. Rodríguez”.

De acuerdo con información oficial, el hecho fue reportado al número de emergencias a las 11:58 de la mañana de este miércoles donde alertaron por disparos de arma de fuego contra un taxi, sobre la carretera Aeropuerto de Tijuana.

Lee también: Identifican 2 de los 7 cuerpos localizados en Zacatecas; judicializan investigación contra 4 policías potosinos

La unidad es un taxi con base fija en el aeropuerto, en la que iban a bordo al menos dos personas las cuales fueron atacadas a balazos, de acuerdo con el reporte policiaco.

Cuando socorristas de la Cruz Roja llegaron, identificaron que dentro del vehículo había una persona lesionada en condiciones crítica y otra más sin vida.

Elementos de la Guardia Nacional, la policía municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron al sitio y se hacen cargo del operativo para la detención de los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dmrr/cr