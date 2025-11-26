Más Información

Tijuana, 26 de noviembre.- Una persona fue y otra más resultó tras un ataque armado sobre la carretera del aeropuerto de Tijuana “Abelardo L. Rodríguez”.

De acuerdo con información oficial, el hecho fue reportado al número de emergencias a las 11:58 de la mañana de este miércoles donde alertaron por contra un taxi, sobre la carretera Aeropuerto de Tijuana.

La unidad es un taxi con base fija en el aeropuerto, en la que iban a bordo al menos dos personas las cuales fueron atacadas a balazos, de acuerdo con el reporte policiaco.

Cuando socorristas de la Cruz Roja llegaron, identificaron que dentro del vehículo había una persona lesionada en condiciones crítica y otra más sin vida.

Elementos de la Guardia Nacional, la policía municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron al sitio y se hacen cargo del operativo para la detención de los responsables.

