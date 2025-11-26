Zacatecas.- El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, informó que ya fueron identificados dos de los siete cuerpos localizados en límites con San Luis Potosí, y confirmó que ya se judicializó la carpeta de investigación en contra de los cuatro policías potosinos, a quienes se les imputan delitos vinculantes con la desaparición forzada.

Cabe mencionar que este caso ha generado una pugna legal entre los gobiernos de ambas entidades, luego que el pasado domingo, policías estatales de Zacatecas, tras realizar el hallazgo de siete cuerpos en un camino de terracería del municipio de Villa de Cos, a escasos metros de ese lugar, detuvieron una camioneta 4x4, color gris, la cual no tenía rótulos de ninguna corporación de seguridad, en donde viajaban tres hombres y una mujer que se identificaron como policías potosinos.

En las versiones que han dado las autoridades de Zacatecas es que al no ser una patrulla y no tener rótulos de alguna institución policial y estar en territorio zacatecano, se procedió a inspeccionar el vehículo en el que se encontraron indicios, entre ellos, restos de sangre que se presume pudieran estar relacionados con el caso de los siete cuerpos abandonados.

Cristian Camacho informó a EL UNIVERSAL que, antes de que venciera las 48 horas constitucionales, la noche de ayer, el Ministerio Público solicitó la acción penal al Poder Judicial para que este miércoles se fijara la audiencia inicial, en donde se formulará la imputación a los cuatro detenidos y se determine su situación jurídica.

Mencionó que los delitos que se imputan son vinculantes con la desaparición forzada, los cuales están establecidos dentro del Artículo 37 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.

Van dos cuerpos identificados

Respecto a los dos cuerpos que ya fueron identificados, uno corresponde a uno de los cinco habitantes que desaparecieron entre el 19 y 21 de noviembre en la comunidad de Sauceda de la Borda del municipio de Vetagrande.

Se trata de Víctor Adolfo Reyes Calixto, de 31 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado 21 de noviembre, y ya fue reconocido y entregado a sus familiares.

Apenas el pasado lunes, en esa comunidad, varias familias se unieron para rezar un rosario colectivo para pedir por la pronta aparición de los cinco habitantes. Hasta este miércoles siguen sin ser localizados José Luis Gurrola Palacios, de 54 años; Juan Pablo Gurrola Martínez, de 26; así como José Brayan Rodríguez Horta, de 25, y Jesús Alejandro Rodríguez Horta, de 22 años.

Mientras que el segundo cuerpo identificado, el fiscal precisó que también es de una persona de origen zacatecano, de nombre Maximiliano, pero aclaró que de esta víctima no había ninguna denuncia de desaparición y que los familiares expresaron que no habían denunciado por temas personales.

