Zacatecas.- Las autoridades de Zacatecas informaron que la noche de este domingo fueron localizados siete cuerpos en el municipio de Villa de Cos, en una zona limítrofe con San Luis Potosí, y a escasos metros de distancia detuvieron a cuatros presuntos responsables, quienes estaban dentro de un vehículo que tenía manchas de sangre, cuyos detenidos se presume son elementos estatales potosinos.

Sobre este hallazgo y las detenciones fueron informadas primero por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, quien la noche de este domingo informó estos hechos a través de sus redes sociales y precisó que ocurrió cuando elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) realizaban el operativo permanente “Vigilante Nocturno”.

Mencionó que cuando se realizaban dichas tareas de vigilancia localizaron los siete cuerpos sin vida en los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas, además de precisar que “a unos cuantos metros de distancia, fue localizado un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que, presuntamente, serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí”.

Cabe mencionar que las cuatro personas detenidas fueron remitidas a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, ya que los hechos ocurrieron en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Cervantes en el municipio de Villa de Cos y que conecta con la comunidad del Salado perteneciente al municipio de Santo Domingo de San Luis Potosí.

Dentro de la información de las fuentes de la Fiscalía zacatecana, los cuerpos fueron enviando al Servicio Médico Forense para realizarles los estudios forenses para conocer la causa de muerte y la identidad de las víctimas, mientras que la camioneta 4x4 color gris, en que fueron detenidos los presuntos elementos policiales de San Luis Potosí fue asegurada.

San Luis Potosí confirma elementos activos detenidos en Zacatecas

El secretario de seguridad y protección ciudadana del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, confirmó que son elementos activos de la Guardia Civil Estatal (GCE) asignados a Salinas de Hidalgo los detenidos el día de ayer por autoridades de Zacatecas en el contexto del hallazgo de siete cuerpos son vida en territorio de la entidad vecina.

En este sentido, Juárez Hernández refirió "ya estamos en comunicación con las autoridades de Zacatecas, evidentemente por ahora la información es poca, lo entendemos por el sigilo de las investigaciones, estamos tratando de recabar información sobre de que manera los elementos están involucrados en los hechos, lo único que sabemos es que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Zacatecas".

Dijo además que la realidad es que la fiscalía zacatecana no ha solicitado información a la SSPC sobre los elementos y las actividades que estaban realizando en la región, son elementos en activo y el día de ayer hubo un reporte al C5 y ellos acudieron y ya después se informó de la detención.

Juárez Hernández refirió también que lo que se sabe es que también acudieron elementos de la GCE asignados a Villa de Ramos, sin embargo ellos ya se reportaron sin novedad y solamente los cuatro asignados a Salinas son los que quedaron detenidos.

El funcionario potosino indicó que la realidad es que hace mucho tiempo que no se había tenido un caso de elementos de la GCE involucrados en este tipo de cuestiones, sin embargo aún nada se ha confirmado y por el momento los operativos en la región continúan de la misma manera.

Desde las primeras horas de este lunes, Jesús Juárez Hernández instruyó brindar apoyo total e inmediato a las autoridades zacatecanas, así como a instancias federales, con el propósito de aportar toda la información necesaria para avanzar en la investigación.

Parte central de las diligencias es determinar si cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal detenidos por autoridades de Zacatecas en un vehículo localizado cerca del hallazgo tuvieron o no participación en los hechos.

Juárez Hernández recordó que existe un convenio de colaboración vigente entre ambos gobiernos estatales que permite la implementación conjunta de operativos de vigilancia en las zonas fronterizas, por lo que ya se analizan las circunstancias en las que ocurrieron los eventos.

Las autoridades de ambos estados continúan en coordinación para esclarecer completamente lo sucedido.

