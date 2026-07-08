La incertidumbre prevaleciente impedirá que México avance como se tenía previsto, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De ahí que recortó su estimación de crecimiento para el producto interno bruto (PIB) para 2026 y 2027, según el reporte que contiene las Expectativas Económicas Mundiales (WEO por sus siglas en inglés) que dio a conocer la mañana de este miércoles.

Para este año, el pronóstico pasó de 1.6%, que preveía en el informe de abril, a 1.2%, lo que representó un ajuste a la baja de 0.4 puntos porcentuales.

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Mientras que para el siguiente año la redujo a 1.9% desde el 2.2% anterior.

Es la primera vez en lo que va del presente año que el organismo que tiene como directora gerente a Kristalina Georgieva disminuye sus expectativas para México.

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Lo anterior en un entorno global en el que advierte una aceleración de la fragmentación del comercio, perjudicando la producción y elevando los precios.

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También del riesgo de una posible reanudación del conflicto en Medio Oriente y un estancamiento de la tendencia desinflacionaria.

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A inicios de año, en enero pasado, no hizo ningún ajuste y mantuvo el 1.5% que estimaba, pero después en abril consideró una mejoría al aumentar su pronóstico a 1.6% para nuestro país.

De acuerdo con el FMI, para México se proyecta una aceleración moderada del crecimiento gracias a políticas internas menos restrictivas.

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Sin embargo, alertó que la incertidumbre seguirá limitando la actividad.

En el documento titulado “La economía global en la encrucijada de la guerra y la tecnología”, el Fondo está anticipando un crecimiento estable para toda América Latina y el Caribe, con un crecimiento de 2.4 % en 2026 y un ligero repunte hasta el 2.7 % en 2027, con dinámicas heterogéneas entre países.

Se espera que el crecimiento en Brasil sea del 2.4% para este año y se mantenga sólido, pero que se desacelere ligeramente el próximo a 2.2%.

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Economía global

FMI advirtió del riesgo de una reanudación del conflicto en Medio Oriente como una posibilidad importante que podría extender la volatilidad de los precios de las materias primas, amenazar aún más las cadenas de suministro, elevar los precios y afectar negativamente las condiciones financieras.

Prevé una leve desaceleración para la economía global con el 3%, es decir, una reducción de 0.1 puntos como reflejo de los efectos de la guerra en Medio Oriente.

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Aunque consideró que estará parcialmente compensado por el impulso acelerado de la demanda en el ciclo tecnológico global gracias a los avances en inteligencia artificial (IA) y su adopción.

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