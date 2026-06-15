El anuncio del alto al fuego del domingo es bienvenido. Pero si el conflicto o las interrupciones se intensifican, esto representa un claro riesgo para el crecimiento mundial, de ahí que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mantendrá en alerta máxima, advirtió la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

Por eso, adelantó que en la actualización de sus expectativas económicas mundiales el organismo dará a conocer fuertes revisiones a la baja en sus previsiones de crecimiento para este año.

Sobre todo, en cinco de los ocho países exportadores de petróleo de la región del Golfo Pérsico que fueron directamente afectados por la guerra.

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El organismo hizo modificaciones con contracciones directas en su producto interno bruto (PIB), anticipó.

De ahí que llamó a los países a no confiarse y a mantener la disciplina fiscal y la estabilidad de precios.

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Es fundamental, afirmó, ya que el restablecimiento de la situación y la recuperación del suministro con la apertura del estrecho de Ormuz llevará tiempo debido a los importantes daños en la infraestructura.

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Así lo expresó en un texto publicado en el blog del organismo titulado “La economía global resiste el impacto de la guerra, hasta el momento”.

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Subsidios inviables

Hizo notar que, con el aumento de los costos de endeudamiento, la disciplina fiscal es igualmente importante, enfatizó.

Sin embargo, alertó, los topes de precios, los subsidios y otras intervenciones similares pueden ser populares, pero son costosas.

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Consideró que las respuestas fiscales deben ser específicas, temporales, preservar las señales de precios y estar bien planificadas para proteger a los más vulnerables sin socavar las finanzas públicas.

Desde la perspectiva del FMI, estableció que se necesita disciplina y agilidad en las políticas.

"Como ya hemos mencionado, mucho depende de la duración e intensidad de la crisis del suministro energético. "Cuanto antes se resuelva, mejor, sobre todo porque la recuperación del suministro llevará tiempo debido a los importantes daños en la infraestructura", manifestó.

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Resiliencia, más no complacencia

Kristalina Georgieva ponderó que una economía mundial resiliente en general oculta diferencias significativas entre países y regiones, pues los países importadores de energía y aquellos con un margen de maniobra política limitado son los más vulnerables.

“El hecho de que la economía mundial esté resistiendo hasta ahora la crisis es motivo de tranquilidad, pero no de complacencia. El FMI se mantiene en alerta máxima”, expresó.

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Subrayó que en muchas economías, el alza de los precios del petróleo está contribuyendo, no obstante, a un repunte de la inflación general.

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Expectativas a la vuelta de la esquina

Georgieva informó que las nuevas expectativas económicas mundiales del FMI se darán a conocer el próximo 8 de julio.

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Al dar un anticipo de su contenido, indicó que los exportadores de petróleo de la región del Golfo Pérsico, directamente afectados por la guerra, se enfrentan a fuertes revisiones a la baja en sus previsiones de crecimiento para este año, con cinco de los ocho países registrando contracciones directas.

En Europa, que depende en gran medida del petróleo y el gas importados, dijo que el aumento de los precios de la energía está lastrando el crecimiento y ejerciendo presión al alza sobre la inflación, tras la reciente subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

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Mientras que las economías de mercados emergentes de Asia también están sufriendo las consecuencias, debido a la mayor dependencia del petróleo y gas de la región.

Se enfrentan, destacó, a precios de la gasolina al por menor que han aumentado un 40% desde el inicio de la guerra, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales, la depreciación de la moneda y las presiones de salida de capitales han agravado los costes de la crisis.

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