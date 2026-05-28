Toluca, Estado de México.- En los últimos 23 meses, el gobierno estatal mexiquense ha destinado 611 millones 320 mil pesos para subsidiar 61 millones 398 mil 544 viajes gratuitos y con transbordo libre en los sistemas Mexibús y Mexicable.

Este subsidio beneficia a personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años, se informa en un comunicado, en el cual se consigna que este subsidio se ha destinado del 1 de julio de 2024 al 24 de mayo de 2026.

Se explica que esta iniciativa, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se ha consolidado como una acción de justicia social e inclusión en favor de los grupos vulnerables.

El objetivo de la iniciativa es elevar la calidad de vida en las zonas de mayor densidad poblacional de la entidad, donde se demanda un servicio de transporte eficiente, moderno, cómodo y seguro. Foto: Especial.

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Además el objetivo de elevar la calidad de vida en las zonas de mayor densidad poblacional de la entidad, donde se demanda un servicio de transporte eficiente, moderno, cómodo y seguro.

De acuerdo con los datos del comunicado, del total de desplazamientos registrados en ese periodo, 30 millones 805 mil 233 correspondieron a viajes sin costo y 30 millones 593 mil 311 a transbordos libres, lo que significa que las y los beneficiarios no realizaron pagos adicionales al utilizar las interconexiones entre las diferentes líneas del sistema.

Este esquema de gratuidad y transbordos libres funciona como una herramienta de apoyo a la economía familiar de los grupos vulnerables, además de impulsar la igualdad de oportunidades entre las y los mexiquenses de municipios como Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tlalnepantla.

Además de apoyar a la economía familiar, el esquema de gratuidad y transbordos libres funciona como una herramienta de apoyo para impulsar la igualdad de oportunidades entre las y los mexiquenses. Foto: Especial.

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Además, el Gobierno del Estado de México impulsa obras con alto sentido humano, entre ellas la Línea V del Mexibús, que conectará Lechería con el Metro El Rosario, en la Ciudad de México, y beneficiará a más de 137 mil usuarios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, así como de la Alcaldía Azcapotzalco.

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jecg