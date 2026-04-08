La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha asegurado en una entrevista que el organismo rebajará sus previsiones de crecimiento en su próximo informe de perspectiva global debido a la guerra contra Irán e insistió en el mensaje que ha transmitido tras el comienzo del conflicto: "prepárense para lo peor".

La economista búlgara admitió en una entrevista concedida el martes a la agencia Bloomberg que el organismo estaba "en vías" de mejorar sus pronósticos de crecimiento para 2026 (el cual el organismo situó en el 3,3 % en su última perspectiva de enero), pero que el impacto de la guerra y el cierre parcial de Ormuz derivado de la misma han motivado lo contrario.

El FMI publicará la nueva edición de su Informe de Perspectiva Económica Global el próximo 14 de abril en el marco de sus reuniones de primavera que se celebran en Washington la semana próxima.

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En la entrevista, Georgieva, que mañana ofrece un discurso inaugural para las reuniones de primavera, aseguró que el cierre de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos) ha provocado una sacudida a la oferta global de crudo que va a afectar a los precios y que va a agravar la inseguridad alimentaria en todo el mundo por su efecto en el coste de los fertilizantes.

La directora gerente advirtió además que el mundo está peor equipado para responder a una ralentización global en comparación con el periodo anterior al último gran "shock" macroeconómico, la pandemia.

Tras el embate del covid y el inicio de la guerra de Ucrania el espacio de maniobra en materia de políticas está "agotado", según Georgieva, que insistió en varios de los mensajes que ha transmitido desde que comenzó la guerra en Irán el pasado 28 de febrero: "prepárense para lo peor", "abróchense los cinturones" o "es un momento delicado" subrayó a Bloomberg.

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La directora gerente del FMI también instó nuevamente a los países miembros a "reforzar reservas" una vez escampe el temporal provocado por la guerra, en suspenso por el momento tras el alto el fuego acordado el martes entre Washington y Teherán, y puntualizó que son pocos los Gobiernos que han adoptado medidas significativas para reducir su acumulación de deuda después de la pandemia.

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