El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró que las violaciones que se han dado a varios puntos clave de su plan para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos hacen que no se considere razonable un alto el fuego bilateral o las propias negociaciones.

"La base sólida con la que negociar ha sido abierta y claramente violada antes incluso de que las negociaciones comiencen. Ante esta situación, un alto el fuego bilateral o negociaciones son irrazonables", dijo en un comunicado publicado en X.

"La profunda desconfianza que sentimos hacia Estados Unidos se deriva de sus repetidas violaciones a todas las formas de compromiso, un patrón que lamentablemente se ha repetido una vez más", inicia el comunicado.

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Denunció que tres cláusulas del plan de paz que presentó han sido violadas, incluyendo el cese el fuego aplicable a Líbano.

Señaló que, contra lo que se solicitó, han ingresado al espacio aéreo iraní "drones intrusos".

El tercer punto es "la negativa al derecho iraní al enriquecimiento de uranio" que, alegó Qalibaf, estaba incluida en "la sexta cláusula" del plan de paz.

Ante ello, concluyó, "un cese el fuego bilateral o negociaciones es irrazonable".

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La declaración se produce luego de que Israel lanzara una ofensiva en Líbano contra el grupo chiita proiraní Hezbolá, que ha dejado cientos de muertos y heridos.

Sobre el enriquecimiento de uranio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el tema no está en el plan de paz que la Casa Blanca vio y subrayó que "no habrá enriquecimiento de uranio" para Irán y que el que está guardado será "destruido".

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