EU debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel: Irán; mensaje llega tras ataques a Líbano

Estados Unidos "debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos", afirmó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

"Los términos del alto el fuego Irán-Estados Unido son claros", recalcó el ministro tras la serie de bombardeos de Israel sobre Líbano, que han causado hasta ahora 254 muertos y mil 164 heridos.

"El mundo ve la masacre en Líbano. La pelota está en el tejado de EU y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos", insistió.

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Tregua entre EU e Irán no es "el fin de la campaña" israelí; "seguimos con el dedo en el gatillo"

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que la tregua concluida entre Washington y Teherán no marca "el fin de la campaña contra Irán", y que Israel sigue dispuesto a retomar la lucha "en cualquier momento".

"Que quede claro: aún nos quedan objetivos por cumplir, y los alcanzaremos, ya sea mediante un acuerdo o reanudando los combates", afirmó Netanyahu en un discurso televisado.

"Estamos preparados para volver al combate en cualquier momento que sea necesario. Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos", añadió.

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