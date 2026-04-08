Más Información
VIDEO Rescatan con vida a segundo trabajador atrapado en mina Santa Fe; es trasladado para recibir atención médica
Avalan en comisión del Senado ratificación de Roberto Velasco como canciller; pasa al pleno con 17 votos a favor y 3 en contra
EU debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel: Irán; mensaje llega tras ataques a Líbano
Misión Artemis II: conoce la playlist completa de la tripulación de la NASA; de John Legend a Mandisa
Barcelona vs Atlético de Madrid; horario y canales para ver EN VIVO la Champions, HOY, miércoles 8 de abril
Pemex presenta denuncia contra anfitriona del fiestón de XV años; EL UNIVERSAL reveló compra de casas, terrenos y autos de lujo de contado
¿Martes de TACO? Cese al fuego de Trump con Irán provoca reacciones cruzadas; resurgen llamados a su remoción con la Enmienda 25
Desapariciones en México; los escenarios que se abren si el tema llega a la Asamblea General de la ONU
Sheinbaum respalda denuncia de Pemex contra anfitriona de fiesta millonaria; "no toleramos la corrupción", asegura
Más de 2 mil profesionales de la salud piden aprobar “Ley Trasciende”, impulsada por Samara Martínez; firman desplegado
Aumenta a 8 los fallecidos por suero vitaminado: Secretaría de Salud Sonora; mantienen operativo de búsqueda de presunto doctor responsable
Estados Unidos "debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos", afirmó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.
"Los términos del alto el fuego Irán-Estados Unido son claros", recalcó el ministro tras la serie de bombardeos de Israel sobre Líbano, que han causado hasta ahora 254 muertos y mil 164 heridos.
"El mundo ve la masacre en Líbano. La pelota está en el tejado de EU y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos", insistió.
Lee también Israel lanza ataque masivo en Líbano; defiende que no es parte de la tregua con Irán
Tregua entre EU e Irán no es "el fin de la campaña" israelí; "seguimos con el dedo en el gatillo"
En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que la tregua concluida entre Washington y Teherán no marca "el fin de la campaña contra Irán", y que Israel sigue dispuesto a retomar la lucha "en cualquier momento".
"Que quede claro: aún nos quedan objetivos por cumplir, y los alcanzaremos, ya sea mediante un acuerdo o reanudando los combates", afirmó Netanyahu en un discurso televisado.
"Estamos preparados para volver al combate en cualquier momento que sea necesario. Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos", añadió.
Irán derriba dron de fabricación israelí; acusa violación de la tregua y advierte respuesta “contundente”
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]