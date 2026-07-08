La vida amorosa de Jorge D’Alessio vuelve a dar de qué hablar. A pocas semanas de su separación de Marichelo, el vocalista de Matute fue captado en un video mientras besa a una mujer.

A través de redes sociales circuló un clip en el que el cantante aparece, aparentemente durante una reunión con temática mundialista, pues varias personas alrededor portan la playera de México, acompañado de una mujer de cabello rubio.

En las imágenes se observa a Jorge dentro de una casa, rodeado de amigos y mientras de fondo suena la canción “Que vuelva”, de Grupo Frontera. El intérprete de “Your Love” y su acompañante se colocan frente a frente, se abrazan, sonríen y cantan juntos antes de darse un beso y continuar intercambiando miradas.

Lee también "En el camino", coproducida por Diego Luna, lidera las nominaciones al Ariel 2026

Hasta el momento, Jorge D’Alessio no ha hecho comentarios sobre la identidad de la mujer ni ha confirmado si existe una relación sentimental. Sin embargo, las imágenes despertaron la curiosidad de algunos seguidores sobre la persona que aparece junto a él. Anteriormente, el cantante también había sido visto en compañía de otra mujer rubia durante una reunión.

El integrante de Matute terminó su relación con Marichelo después de 15 años juntos, una noticia que sorprendió debido a la imagen de estabilidad que ambos proyectaban.

[Publicidad]

En su momento, Ernesto D’Alessio habló sobre la separación de su hermano y aseguró que no existía una reconciliación entre la expareja. Pero, reveló que ambos mantenían una convivencia cercana y continuaban compartiendo algunos momentos, como reuniones para ver partidos de futbol.

Lee también Tras años separados, Will Smith y Jada Pinkett Smith habrían vuelto a compartir hogar

El también cantante aplaudió la manera en que Jorge y Marichelo enfrentaron la separación y habló de la madurez con la que lo atravesaron:

[Publicidad]

“Yo los amo con todo mi corazón. Cuando una situación así pasa, luego uno se queda ahí en medio (diciendo): ‘¿Ahora con quién voy?’ y pues yo voy con los dos. Me da gusto que estén bien, eso es lo más importante, que ellos estén bien”.