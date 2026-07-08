La historia de Will Smith y Jada Pinkett Smith dio un nuevo giro . Después de varios años viviendo bajo techos distintos, ambos habrían retomado la convivencia desde hace dos años.

Una fuente cercana al matrimonio aseguró a People que la reconciliación fue gradual y que actualmente viven una etapa de estabilidad: "Están felices, se aman y, como siempre, siguen comprometidos a apoyarse mutuamente".

De acuerdo con el mismo medio, fue Jada quien regresó a la casa de Will Smith y ambos están priorizando el bienestar de su familia.

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Los actores, que contrajeron matrimonio en 1997, son padres de Jaden y Willow Smith.

La noticia llega casi dos años después de que, en 2023, Pinkett Smith sorprendiera al confesar que, en realidad, ella y el protagonista de "Hombres de negro" llevaban separados desde 2016. Aunque nunca iniciaron un proceso de divorcio, decidieron mantener esa decisión en privado.

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La confesión, por supuesto, generó impacto, ya que durante todo ese tiempo aparecieron juntos en alfombras rojas y distintos eventos, donde se mostraban afecto y respeto.

En 2020, la actriz también reconoció que mantuvo una relación con el cantante August Alsina durante el periodo en que ella y Smith permanecieron distanciados. El intérprete aseguró en una entrevista que el ganador del Oscar conocía la situación y había dado su consentimiento.

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Desde entonces, el matrimonio ha enfrentado constantes versiones sobre supuestas infidelidades, crisis y desacuerdos. Sin embargo, siguen respaldándose en los momentos importantes de su vida familiar.

En 2022, acudieron juntos a la ceremonia de los Premios Oscar, donde Will Smith protagonizó uno de los momentos más polémicos de la gala al abofetear a Chris Rock, luego de que el comediante hiciera una broma sobre la alopecia que padece Jada.

Más recientemente, reaparecieron en el desfile Primavera-Verano 2027 de Christian Louboutin, celebrado durante la Semana de la Moda de París, para acompañar a su hijo Jaden Smith, director creativo de la línea masculina de la firma.

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