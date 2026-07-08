Las versiones sobre la participación de Justin Bieber en el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026 terminaron por confirmarse. El cantante canadiense fue anunciado como parte del espectáculo que reunirá a figuras como Madonna, Shakira y BTS.

La tarde de este miércoles, la FIFA compartió en sus redes sociales el lineup oficial del evento que se realizará el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey,

El cartel también incluye al cantante nigeriano Burna Boy, quien interpreta el tema oficial del torneo, "Dai Dai", junto a Shakira. Además, participarán el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22, integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island, quienes compartirán escenario con la banda británica Coldplay.

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El vocalista Chris Martin será el encargado de conducir el espectáculo de 11 minutos

Asimismo, el evento contará con la participación de personajes de Barrio Sésamo y The Muppets, entre ellos Elmo, Kermit the Frog y Miss Piggy, como parte de un segmento que busca destacar cómo estas producciones han acercado el aprendizaje a distintas generaciones de niños.

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Sobre su participación, Justin Bieber expresó en un comunicado:

"Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido al saber que ya está contribuyendo a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo".

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Este año, Bieber regresó a los escenarios después de tres años de ausencia con una presentación en Coachella 2026, festival que se celebra anualmente en Indio, California. Aunque su actuación generó algunas críticas por la energía mostrada sobre el escenario, sus seguidores celebraron volver a verlo en vivo. Ahora, el canadiense se suma a lo grande al primer show del medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo.

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