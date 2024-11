Will Smith y Jada Pinkett Smith sorprendieron al ser fotografiados juntos por primera vez en seis meses, después de revelarse que llevan separados desde 2016.

La pareja fue vista el jueves pasado cenando en el restaurante italiano Crossroads Kitchen en Calabasas, California. Las imágenes los captaron abrazados mientras se dirigían al estacionamiento.

Para la ocasión, Jada llevaba una chaqueta marrón de Gucci y una camiseta blanca, mientras que Smith optó por una camisa gris de manga corta desabotonada sobre una camiseta blanca.

La última aparición pública de ambos había sido en mayo, durante el estreno de "Bad Boys: Ride or Die" en Los Ángeles, acompañados de sus hijos Jaden y Willow, así como de Trey, el hijo mayor de Smith.

Su relación ha sido compleja. Por años, fueron considerados uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, pero eventualmente sus diferencias los llevaron a vivir vidas separadas. “Ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona (...) Decidimos que nos íbamos a separar por un tiempo: tú descubres cómo hacerte feliz, y yo descubro cómo hacerme feliz a mí misma”, compartió Jada en una entrevista para "Today" en 2023.

La actriz explicó que no hicieron pública su separación de inmediato, pues querían encontrar una manera de redefinir su vínculo. Hasta hoy, no han recurrido al divorcio, debido al "profundo amor" que aún comparten y la promesa de permanecer juntos desde su boda en 1997. “Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa. Estaré a su lado”, comentó Jada en su momento.

Por su parte, Smith expresó su afecto en un correo a "The New York Times", indicando que no guarda resentimientos hacia Jada: “Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”.