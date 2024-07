Will Smith conquista el escenario del Bernabéu en la Velada del Año 2024

Will Smith brilló este sábado como una de las estrellas más aclamadas en La Velada del Año, un evento organizado por el popular creador de contenido español Ibai Llanos, que reúne a diversos streamers en combates de box.

El estadio Santiago Bernabéu de Madrid vibró con energía cuando el protagonista de "Soy leyenda" hizo su debut en el país tras la pelea entre Viruzz y Shelao.

Smith captó la atención del público al aparecer con una bata blanca con la bandera de España en su espalda, acompañado por un grupo de bailarinas vestidas con atuendos de camuflaje similar al suyo, mientras sonaba "Gettin' Jiggy Wit It" para luego interpretar "Switch".

A lo largo de la actuación, el artista disfrutó interactuando con los espectadores, mientras hacía sonidos vocales para invitarlos a cantar.

Asimismo, conmovió con "You Can Make It", dedicada a quienes atraviesan momentos difíciles en sus vidas.

El "Príncipe del rap" expresó su gratitud hacia Ibai Llanos por la oportunidad y deleitó al público con la interpretación de su sencillo inédito "Dance in your Darkest Moments".

Uno de los momentos más emotivos fue cuando su hijo Jaden y el rapero Russ se unieron a él en el escenario. Los comentarios en las redes sociales en la transmisión destacaron la presencia de artistas de renombre en eventos de habla hispana.