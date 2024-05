Will Smith y Jada Pinkett hacen su primera aparición pública juntos desde que se reveló su separación

Will Smith y Jada Pinkett se reunieron frente a las cámaras por primera vez en meses, después de que la actriz revelara que mantienen vidas separadas desde el 2016; una declaración que anteriormente generó controversia, debido a que eran considerados como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo

Los famosos hicieron su aparición en la alfombra roja de "Bad Boys: Ride or Die", el jueves, en el Teatro Chino de Hollywood Boulevard, acompañados por sus hijos en común, Jaden y Willow, así como por Trey, el hijo de Smith de su matrimonio anterior con Sheree Zampino.

En el evento de la película protagonizada por Will, se les observó a él y a Jada muy unidos, luciendo elegantes atuendos y mostrando una complicidad y respeto mutuo, como se puede ver en las fotografías en las que aparecen sonrientes y abrazados.

Foto: Frederic J. Brown / AFP.

Pinkett deslumbró con un vestido de tonos oscuros y transparencias, mientras que Smith optó por un traje negro con decoraciones florales a juego.

Medios internacionales destacaron el éxito del evento, en el cual Smith hizo una entrada espectacular en un autobús de dos pisos con su coprotagonista Martin Lawrence, los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah, y el productor Jerry Bruckheimer. Incluso ofreció una breve interpretación de su éxito de 1997 "Miami", brindando un espectáculo memorable, aunque la atención principal siguió centrada en la expareja.

Trey Smith, Willow Smith, Will Smith, Jada Pinkett Smith, Jaden Smith y Adrienne Banfield-Norri asisten al estreno en Los Ángeles de "Bad Boys: Ride or Die" en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el 30 de mayo. 2024. Foto: Frederic J. Brow/AFP.

A pesar de su separación, información que salió a la luz en el libro de memorias de Jada, “Worthy”, Smith y Pinkett continúan oficialmente casados. La actriz explicó el año pasado que tomaron esta decisión debido al profundo amor que todavía sienten el uno por el otro, comprometiéndose a permanecer unidos de por vida. "Hice una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciáramos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa. Voy a estar a su lado", afirmó en una entrevista en Today en octubre pasado.

En "Worthy", Jada hizo confesiones íntimas de su juventud, sus problemas de salud mental, la relación con sus padres y su historia de amor con Smith.

Antes de la publicación del las memorias, se filtró la reacción de Will a través de un correo electrónico enviado al "The New York Times". "Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional", expresó el actor. Además, añadió: "Puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles".

Por otro lado, hace unos años, el actor en una entrevista para 'Tidal' comentó que prefería no usar la palabra 'matrimonio' para hablar de su relación con Jada. "Preferimos referirnos a nosotros como compañeros de vida, que es lo que ocurre cuando entras en ese espacio en el que te das cuenta de que literalmente vas a estar con la otra persona el resto de tus días”, explicó.

En una conversación con la revista GQ en 2021, habló de las sonadas aventuras extramatrimoniales que ambos han reconocido. “Aunque al principio fue una relación monógama, ahora ya no lo es”, afirmó.

Se sabe que los famosos desde tiempo no viven en la misma casa, ya que ella cuanta con su propio hogar cerca de la casa conyugal.

*Con información de La Nación.