Hijos de Will Smith se sintieron mal por su papá, ante las revelaciones de su madre Jada Pinkett

Las cosas no eran lo que parecían dentro de la familia Smith, mientras todos pensaban que Will Smith y su esposa Jada Pinkett protagonizaban un sólido matrimonio, resulta que en realidad la pareja ya estaba separada desde hace varios años, pero aparentaban ante el ojo público que aún estaban juntos; Jaden y Willow, los hijos que tienen en común, hubieran preferido que esta verdad no saliera a la luz.

Jada y Will llevan "vidas completamente separadas" desde 2016, reveló hace unos días la actriz en una entrevista con la cadena NBC; la artista de 52 años comentó que aunque no se han divorciado legalmente, la pareja estaba separada en la práctica seis años antes de que Will Smith le diera una bofetada a Chris Rock hace un año por hacer una broma sobre la alopecia que padece.

El incidente, que empañó la gala de los Oscar de 2022, colocó bajo intenso escrutinio público a la pareja que se mantuvo en silencio durante meses, hasta que hace unos días Pintkett se sintió lista para hablar sobre la real situación en su familia.

Hijos de Will Smith apoyan a su padre

Aunque Jaden y Willow, de 25 y 22 años aman a sus padres por igual, Daily Mail reporta que ambos se sienten mal por u padre tras darse a conocer su real situación familiar, lo que verdaderamente pasa entre sus padres, de que ya no son pareja desde hace años.

Casados desde 1997, rumores sobre infidelidades comenzaron a circular a finales de la década pasada, y en un episodio de 2020 de su programa "Red Table Talk", Jada Pinkett Smith se refirió al asunto, reflexionó, junto a su aún esposo sobre el período turbulento que atravesaron años antes y hablaron sobre relaciones extramaritales.

Sin embargo, ahora los hijos de la pareja se compadecen del sentir de su padre ante esta revelación de su madre, la cual cuenta a detalle en su biografía "Worthy", la cual está promocionando.

De acuerdo a Daily Mail, los hijos de la pareja, una de las más queridas de Hollywood, experimentan sentimientos encontrados ante su realidad.

"Aunque Jaden y Willow aman muchísimo a su madre y adoptan muchos de sus comportamientos y rasgos, se sienten muy aliviados de que la noticia finalmente esté disponible para que todos puedan seguir adelante", reveló la fuente.

Tanto Willow como Jaden sintieron que la noticia "no estaba ayudando" a su papá Will Smith en su propio viaje.

"Saben que ha pasado por muchas cosas últimamente y esto no está ayudando", dijo la fuente que habló con "Entertainment Tonight".

Jada Pintkett puntualizó en su entrevista con NBC que ella y Will Smith intentaron mucho rescatar su relación pero no tuvieron éxito.

"En 2016 estábamos exhaustos de seguir intentándolo. Creo que estábamos atrapados en la fantasía de lo que pensábamos la otra persona tenía que ser", reflexionó; aunque los Smith no se han divorciado, sólo siguen juntos como familia.

