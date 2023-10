Jada Pinkett Smith y Will Smith ya no son pareja desde 2016, aunque aún no se divorcian

Jada Pinkett Smith y Will Smith son una de las parejas referentes de Hollywood, su compañerismo y lealtad quedaron más que demostrados en el polémico episodio en la noche de los Oscar 2022, cuando el actor reaccionó a una broma de mal gusto que le hizo el presentador Chris Rock a su esposa sobre la alopecia que padece.

Sin embargo, en ese momento Jada y Will no eran pareja, asistieron a la ceremonia como familia pero nada más, así lo cuenta la actriz en su reciente libro titulado "Worthy".

Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, llevan más de siete años haciendo vidas separadas aunque no han formalizado su divorcio, confesó la actriz en una entrevista para NBC News.

La cadena estadounidense publicó este miércoles un adelanto de la entrevista de la periodista Hoda Kotb con Pinkett Smith en la que confiesa que la pareja no había hecho pública su separación anteriormente porque no estaban "listos todavía".

Esta es una de las revelaciones de su próximo libro de memorias, "Worthy", que se publicará el 17 de octubre.

Will Smith y Jada siguen juntos pero sólo como familia. Foto: Archivo.

Jada Pinkett y Will Smith, juntos pero ya no como pareja

Pinkett Smith, de 52 años, y Smith, de 55, están casados desde 1997 y aunque no han dado el paso de divorciarse legalmente llevan desde 2016 haciendo "vidas completamente separadas".

Pese a ello, durante todos estos años han seguido manteniendo la imagen pública de ser una pareja y han acudido juntos como tal a decenas de actos públicos, entre ellos a la ceremonia de los premios Oscar de la Academia de Hollywood de 2022, un suceso que hizo que el ganador del Oscar, aquella misma noche, fuera vetado durante 10 años de todo acto organizado por la Academia del cine de Hollywood.

La entrevista, que se emitirá por completo el próximo día 13, fue realizada en la ciudad de Baltimore, en la que reside Pinkett Smith ya que es su ciudad natal.

Según la actriz confiesa a Kotb durante la entrevista, su matrimonio se fracturó debido a "muchas cosas": "Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo", afirma la actriz, que tiene dos hijos con el actor.

"Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", añade.

Sin embargo, a día de hoy ambos todavía no se han sentido preparados para divorciarse formalmente, cuenta, ya que un día hizo la promesa de no hacerlo y todavía no ha podido romperla.

Jada Pinkett y Will Smith. Foto: Archivo

Jada Pinkett cuenta cómo fue el momento de la bofetada

En un adelanto exclusivo del libro "Worthy", proporcionado por la revista "People", Jada Pinkett cuenta qué pasó por su mente cuando ocurrió el episodio de la bofetada, sabiendo que ella y Will Smith ya no eran pareja.

"No fue por el golpe a mi alopecia sino, honestamente, por las personas que había conocido cuya condición era mucho peor que la mía. De hecho, fue una broma muy ligera, como muchos expresaron, pero no se trataba de mí. Me frustró que la mayoría de la gente no pueda entender lo devastadora que puede ser la alopecia. Mi corazón se rompió por los muchos que viven avergonzados, los niños que se han suicidado después de haber sido objeto de burlas y burlas por parte de sus compañeros de clase. ¿Y ahora los Oscar, con toda su corrección política, le estaban diciendo al mundo que estaba bien hacer bromas a expensas de una mujer que sufría de alopecia?

Jada Pinkett Smith y su libro de memorias "Worthy". Foto: Instagram jadapinkettsmith.

No es hasta que Will le grita desde su asiento a Chris que "mantenga el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca", y luego lo repite, que percibo la gravedad de la situación, y que, no, había sido así. No ha sido una parodia. Aun así, no tengo claro el motivo por el que Will está tan molesto. Habíamos estado viviendo vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer. Pero cuando escucho a Will gritar "esposa" en el caos del momento, un cambio interno de Oh m---. . . ¡Soy su esposa! sucede instantáneamente".

*Con información de EFE.

rad