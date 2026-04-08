Beirut. La capital de Líbano vivió este miércoles escenas de pánico debido a los ataques masivos que lanzó Israel contra el grupo proiraní Hezbolá y que dejaron, según las autoridades libanesas, más de un centenar de muertos.

"En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hezbolá", informó el ejército israelí, que describió bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes de Hezbolá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

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En la operación, denominada "Oscuridad eterna", se lanzaron unas 160 bombas en un breve lapso.

La oleada de bombardeos dejó, según el Ministerio libanés de Salud, al menos 112 muerto y 837 heridos.

Los ataques tuvieron lugar a pesar de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mediado por Paquistán. Aunque este país afirmó que Líbano estaba incluido en el acuerdo y que no debía haber ataques allí, tanto Israel como Estados Unidos alegan que Hezbolá no es parte del acuerdo y que, por tanto, es legímo atacar al grupo.

"En una escalada muy grave, aviones de guerra israelíes lanzaron una ola de ataques aéreos simultáneos contra varias zonas libanesas".

"Niños muertos"

"Vi la explosión, fue muy fuerte, y hubo niños muertos, algunos con las manos cortadas", declaró a la AFP Yaser Abdalá, que trabaja en un comercio del centro de Beirut.

Frente al hospital de la Universidad Americana de Beirut, una periodista de la AFP vio un trasiego de ambulancias.

El vecindario de Corniche el-Mazraa, en Beirut, fue duramente golpeado por los ataques de Israel, neighbourhood of Beirut. FOTO: EFE

Familiares de los heridos estaban congregados frente a la entrada de urgencias. Algunos lloraban.

"Mi suegra murió, la esposa de mi cuñado también, así como su hijo", dice un hombre que no quiso dar su nombre. Todos vivían en el mismo edificio, explica.

"Estamos a la espera de saber si los hijos de mi cuñado están vivos", añade.

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Uno de los ataques alcanzó Corniche al-Mazraa, una de las principales carreteras de la capital.

El grupo armado Hezbolá, que arrastró al Líbano a la guerra de Medio Oriente al atacar a Israel el 2 de marzo, afirmó estar cerca de una "victoria histórica" pero lleva sin reivindicar una operación contra Israel desde las 22:00 GMT del martes.

El sur de Beirut quedó totalmente colapsado. Decenas de ambulancias y camiones de bomberos salían de las zonas atacadas, que se cuentan por decenas tanto en los suburbios de la capital, conocido como el Dahye, así como en la propia Beirut.

Desde algunas de esas áreas atacadas, que no habían sido alcanzadas anteriormente durante la guerra, salían personas huyendo en unos vehículos visiblemente dañados.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), los ataques israelíes, en los que no hubo un previo aviso de evacuación por parte del Ejército del Estado judío, alcanzaron las zonas de Bir Hassan, Al Rihab, Hay Al Solloum, Al Shiah, Al Choueifat, Aramoun (Al Bayader), Kfoun y Bshamoun al Madaress, todas ellas en el Dahye.

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Además de Corniche, los aviones israelíes lanzaron una serie de ataques aéreos contra las zonas de Barbour, Ain al Mreisseh y Burj Abi Haidar, dentro de Beirut.

Según las autoridades libanesas, más de mil 500 personas han muerto en territorio libanés y otras 4 mil 800 han resultado heridas en los ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo.

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