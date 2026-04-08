Tras más de un mes de ataques, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán alcanzó un alto el fuego; sin embargo, las estocadas militares continúan en el Líbano, contra el movimiento proiraní Hezbolá.

Israel anunció que acepta el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump bajo la condición de que Teherán "abra inmediatamente" el estrecho de Ormuz y cese sus ataques en la región.

El martes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró la muerte de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes, entre ellos el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadami, y un comandante de la Fuerza Quds, Ajer Bakri.

Lee también ¿Martes de TACO? Cese al fuego de Trump con Irán provoca reacciones cruzadas; resurgen llamados a su remoción con la Enmienda 25

Sigue aquí cada detalle de la jornada de este miércoles en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 07:54 AM Ministro israelí amenaza al líder de Hezbolá tras el ataque masivo en Líbano: "Le llegará su turno" El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó con matar al líder de Hezbolá, Naim Qassem, tras el que calificó como el mayor ataque de Israel al grupo chií desde que en septiembre de 2024 hizo explotar miles de buscapersonas, con cientos de sus miembros atacados este miércoles en el país vecino.

Lo miembros de Hezbolá, dijo Katz, "fueron atacados en un atentado sorpresa contra sus cuarteles generales en todo el Líbano, en el mayor golpe concentrado que ha sufrido Hezbolá desde la 'operación biper'", dijo sobre la explosión de los buscapersonas que causó decenas de muertos y miles de heridos en el país vecino.

"Felicitaciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) por la impecable ejecución y al primer ministro Benjamín Netanyahu por liderar la decisión e insistir en la separación de los ámbitos de acción entre Irán y el Líbano", añadió Katz en referencia a la exclusión de la ofensiva israelí en el Líbano del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.



Mundo 07:53 AM Vance espera que Irán tome "la decisión correcta" de negociar para llegar a un acuerdo El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este miércoles en Budapest que espera que tras el alto el fuego los iraníes tomen "la decisión correcta" de negociar y que así se pueda llegar a un acuerdo.

"Si los iraníes están dispuestos a trabajar con nosotros de buena fe, creo que podemos llegar a un acuerdo", dijo ante estudiantes de la Universidad Colegio Mathias Corvinus de Budapest.

"Creo que hay avances muy positivos aquí", añadió Vance, quien agregó que EE.UU. ha logrado "diezmar la fuerza militar de Irán, y con ello se ha cumplido el objetivo".



Mundo 07:43 AM Mercados financieros suben tras un anuncio de cese el fuego de EEUU e Irán que hace bajar el crudo Wall Street se disparó en las operaciones previas a la apertura del miércoles, mientras los precios del petróleo se desplomaban por debajo de los 100 dólares después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

Los futuros del S&P 500 subieron un 2.7% antes de la campana de apertura y los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 2.6%. Los futuros del Nasdaq se dispararon un 3.4%.

El crudo de referencia de Estados Unidos cayó 18.43 dólares hasta 94.52 dólares por barril, un descenso de casi el 16%. El Brent, el referente internacional, bajó 15.54 dólares hasta 93.73 dólares por barril. Los futuros del gas natural bajaron cerca de un 5%.



Mundo 07:41 AM El tráfico en Ormuz se reanuda con cautela tras el anuncio de tregua de EU e Irán Tras registrar unas caídas drásticas del tráfico de embarcaciones de hasta el 97% tras el inicio de la guerra en Medio Oriente, el movimiento en el estrecho de Ormuz comenzó a reanudarse con cautela este miércoles después de que EU e Irán acordaran una tregua de dos semanas que permitirá el "paso seguro" por la vía.

"Se observan los primeros indicios de actividad marítima en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego, que incluye la reapertura temporal de esta vía marítima estratégica para facilitar las negociaciones", dijo en un comunicado publicado este miércoles la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic.

Según los datos de la empresa, "cientos de buques" se encuentran en las aguas del golfo Pérsico, entre ellos 426 petroleros, 36 de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) y otros 19 de gas natural licuado (GNL), de los cuales muchos "quedaron prácticamente varados" durante la interrupción de en Ormuz iniciada el 28 de febrero.



Mundo 07:39 AM EU "tomará" el uranio si Irán no lo entrega, advierte jefe del Pentágono Irán tendrá que renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido o Estados Unidos la "tomará", dijo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, sin aclarar cómo se llevaría a cabo.

Hegseth afirmó que Estados Unidos mantiene bajo vigilancia la reserva de Irán y sugirió que podría efectuarse otro bombardeo, similar al realizado contra presuntos sitios nucleares en junio del año pasado.

"Lo estamos vigilando. Sabemos lo que tienen, y ellos lo entregarán, y nosotros lo obtendremos y lo tomaremos. Si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por cualquier medio necesario", dijo Hegseth.



Mundo 07:32 AM Reportan "decenas de muertos y cientos de heridos" en ataques de Israel a Líbano Israel causó "decenas de muertos y cientos de heridos" en Líbano con los bombardeos más intensos contra el país desde el inicio de la guerra contra el grupo proiraní Hezbolá a principios de marzo, anunció el Ministerio de Salud.

Se trata de un saldo preliminar, afirma el ministerio, que denunció "una peligrosa escalada".

El ejército israelí anunció haber llevado a cabo su "mayor ataque coordinado" contra Hezbolá desde el comienzo del conflicto armado.



Mundo 07:42 AM Israel no cambia de momento sus directrices de seguridad, a pesar del alto el fuego El Ejército de Israel no ha modificado por el momento las directrices de seguridad relacionadas con la guerra de Irán, que mantiene al país en funcionamiento "limitado", a pesar del anunciado alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán.

"Por el momento, las directrices de defensa del Comando del Frente Interno (órgano del Ejército encargado de la protección de los civiles) permanecen sin cambios", indicó el Ejército a EFE, y añadió que se realizan "evaluaciones continuas de la situación" para actualizar dichas directrices.

El diario israelí Haaretz informó de que el Ejército está analizando "posibles cambios" y formulando recomendaciones que se presentarán primero a la dirección política, considerando que la guerra en el Líbano continúa a pesar del alto el fuego.



Mundo 07:21 AM ONG alerta que si el alto al fuego excluye al Líbano puede alimentar una mayor escalada La ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC), una de las que cuenta con mayor presencia en Medio Oriente, denunció los ataques lanzados contra Israel en Líbano tras el alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos, y advirtió que no incluir al país mediterráneo puede dar al traste con las esperanzas de paz.

"Un alto el fuego que excluya al Líbano amenaza con alimentar una mayor escalada y socavar cualquier esperanza de estabilidad", afirmó este miércoles en un comunicado el secretario general de la ONG, Jan Egeland.



Mundo 07:20 AM EU mantendrá tropas en Medio Oriente para asegurarse que Irán cumpla con cese el fuego El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, dijo este miércoles que su país mantendrá su presencia militar en Medio Oriente para asegurarse de que Irán cumpla con el cese el fuego temporal alcanzado la pasada noche y advirtió de que aunque están preparados para actuar espera que la tregua se sostenga.





Mundo 07:19 AM Israel ataca el centro de Beirut sin aviso tras decir que la tregua con Irán no aplica allí Israel bombardeó varias zonas densamente pobladas en el centro de Beirut el miércoles por la tarde sin previo aviso, horas después de que se anunciara un alto al fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Israel afirma que el acuerdo no se extiende a su guerra con el grupo libanés Hezbolá, aunque el mediador Paquistán sostuvo que sí.





Mundo 07:19 AM El jefe del Ejército israelí sobre el Líbano: "Continuaremos atacando con determinación" El jefe del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, afirmó este miércoles que las fuerzas armadas seguirán atacando "con determinación" en el Líbano al grupo chií Hizbulá, tras el alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán, que no incluye la ofensiva israelí en el país vecino.

Zamir estuvo este miércoles supervisando lo que Israel calificó como su "mayor ataque" en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, informó el Ejército en un comunicado.





Mundo 07:18 AM El secretario de Guerra de EU dice que ofensiva contra Irán fue una "victoria histórica" El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una "victoria histórica" que ha diezmado las fuerzas de la República Islámica y reducido su capacidad militar durante los "años venideros".

"En menos de 40 días, uno de nuestros comandos combatientes, el Comando Central, utilizando menos del 10 % del poder de combate total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo", dijo Hegseth en una rueda de prensa, celebrada un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas.



Mundo 07:30 AM Trump amenaza con aranceles de 50% a países que venda armas a Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer "inmediatamente" aranceles de a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde ha habido "un cambio de régimen muy productivo", para reducirles aranceles y sanciones.



"El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EU con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones", alegó Trump en su red social Truth Social.

El mandatario también se pronunció, después de que anoche anunciara la tregua temporal para negociar con Irán, asegurando que en este país se "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo".





¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss