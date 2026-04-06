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atacó este lunes petroquímicas en , incluyendo el mayor complejo gasístico del país, aunque Teherán afirmó que la situación está "bajo control" y que se evalúa el alcance de los daños.

Israel atacó la, que alberga las mayores reservas de gas natural del mundo, sin causar víctimas mortales, mientras evalúa el alcance de los daños.

“La situación está actualmente bajo control y se están evaluando los aspectos técnicos y el alcance de los daños. Afortunadamente, no se han reportado víctimas”, anunció la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas de Irán, según informó la agencia Tasnim.

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La compañía indicó que varios puntos auxiliares de las instalaciones ubicadas en la Zona Económica Especial de Energía de Pars, en la ciudad de Asaluyeh, fueron alcanzados, en lo que calificó como una continuación de los ataques contra.

Tras los , equipos de seguridad, bomberos y unidades de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar, donde lograron controlar el incendio y activar los protocolos de gestión de crisis.

Por su parte, Ehsan Jahaniyan, vicegobernador político y de seguridad de la provincia de Bushehr, donde se encuentra Asaluyeh, declaró que las instalaciones de dos en la región de Pars fueron alcanzadas por los bombardeos.

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El complejo de Pars Sur cuenta con el mayor yacimiento de del mundo, compartido por Irán y Qatar, y constituye el pilar del sector energético iraní, al representar aproximadamente 70% de latotal de gas del país.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó poco antes que la fuerza aérea de su país ha atacado la mayor planta petroquímica de Irán, dejando “fuera de servicio” esas instalaciones clave del sector energético del país.

A mediados de marzo, Israel ya había atacado las instalaciones de South Pars.

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Las autoridades iraníes reportaron poco después un ataque a una segunda planta petroquímica situada en Marvdasht, en el sur de Irán, que dejó "daños menores".

El sábado, otra planta petroquímica fue atacada en Mahshahr, en el suroeste, causando cinco muertos. Según Katz, los ataques en South Pars y Mahshahr han dejado fuera de servicio instalaciones que representan en total el 85% de las petroquímicas iraníes.

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha causado miles de muertos, sacudido la y no muestra signos de desescalada.

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Irán prometió represalias "más devastadoras" si Trump lleva a cabo su amenaza de destruir puentes y centrales eléctricas iraníes en respuesta al bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno", escribió el domingo el mandatario estadounidense en su plataforma y más tarde fijó como plazo de su nuevo ultimátum la noche del martes para que se reabra el estrecho.

Esta vía es crucial para el transporte de hidrocarburos y su cierre, desde que empezó la guerra, ha disparado el y desestabiliza la economía mundial.

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Los , el ejército ideológico de Irán, afirmaron el lunes que las condiciones en el "nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel".

Este cuerpo militar afirmó que un ataque israelí mató al amanecer a su jefe de inteligencia, el general Majid Jademi.

"Llegaremos a cualquiera que intente hacernos daño", declaró el primer ministro israelí, , después de que su ministro de Defensa, Israel Katz, confirmara que el ejército del país estaba detrás del ataque.

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