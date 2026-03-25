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Washington. El presidente de Estados Unidos, , recibe cada día de parte de su equipo un vídeo que resume los bombardeos que el Comando Central del Ejército estadounidense lleva a cabo en , reveló este miércoles NBC News.

La cadena, que cita a tres altos cargos estadounidenses, afirma que el montaje suele durar unos dos minutos y resume los más importantes de las últimas 48 horas.

El vídeo no es la única información sobre la guerra que recibe Trump, quien también se mantiene al día con conversaciones con sus y de inteligencia, con líderes extranjeros e información de prensa.

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Pero, según NBC, el vídeo resumen está alimentando la preocupación entre aliados de Trump de que este no está recibiendo o asimilando el panorama completo de la que ya lleva cuatro semanas.

De acuerdo con las fuentes citadas, está creciendo la de Trump con la cobertura de la guerra por parte de los medios de comunicación, pues considera, con base en lo que ve en los vídeos, que es un éxito.

Trump habría preguntado a sus asesores por qué la prensa no da mayor importancia a lo que él ve en los vídeos.

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En un comunicado enviado a NBC, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, , rechazó la idea de que Trump no tenga una información completa de la guerra.

"Cualquiera que haya participado en conversaciones con el presidente Trump sabe que él busca activamente la opinión de todos los presentes y espera una honestidad absoluta de todos sus principales asesores", dijo.

La guerra comenzó el 28 de febrero con un ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con contra países vecinos que albergan bases militares estadounidenses y bloqueando el estrecho de , donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

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La mayoría de estadounidenses rechaza el conflicto, incluso entre las bases de Trump, quien hizo campaña con la promesa de no involucrar a en prolongadas guerras en el extranjero.

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