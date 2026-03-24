Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

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Washington. El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares con las Armadas de 10 países diferentes, incluyendo , como parte de su despliegue este año en mares de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

El USS Nimitz y su grupo de ataque realizarán ejercicios con las Fuerzas Navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, según informó el Comando Sur estadounidense.

Los buques circunnavegarán América como parte de su despliegue Southern Seas 2026 y realizarán escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

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“El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestros países socios en todo el ámbito marítimo”, afirmó en un comunicado el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y de la 4.ª Flota de Estados Unidos.

Por un hemisferio occidental seguro y estable

“Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable con garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un brillante ejemplo de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, fomentar la confianza y trabajar juntos para hacer frente a amenazas comunes”, añadió.

Por su parte, el contraalmirante Cassidy Norman, comandante del Grupo de Ataque 11, señaló que “esperamos continuar con el legado de trabajo en equipo del Nimitz mientras colaboramos y entrenamos junto a nuestros socios regionales”.

Southern Seas 2026 supone la decimoprimera edición de estos ejercicios en la región desde 2007.

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El Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz está compuesto por el Nimitz, su buque insignia; el Grupo de Ataque 11; la 9.ª Escuadra de Destructores (DESRON 9); la 17.ª Ala Aérea del Portaaviones (CVW) embarcada; y el Gridley.

El CVW 17 está compuesto por seis escuadrones que vuelan con aviones F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, C-2A Greyhound y MH-60R/S Sea Hawk.

Estas baterías incluyen cazas F-18 y EA-18G (la versión del F-18 adaptado para guerra electrónica), helicópteros polivalentes MH-60 y aviones C-2 de apoyo logístico.

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