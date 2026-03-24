Más Información
SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice
Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos
Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado
Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación
Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde
Morena en el Senado confía en votos, incluso de la oposición, en Plan B; PRI adelanta rechazo a la reforma y PT no fija postura
Sheinbaum encabeza el ranking de presidentes mejor valorados de AL de marzo 2026; ciudadanos la respaldan con un 72.3%
Sheinbaum habla de cancelación de permisos para donaciones a ONG; es un análisis del SAT y no decisión política, dice
Secretaría de las Mujeres anuncia Comisión Especial contra violencia feminicida; incluye registro de orfandad por este delito
Greenpeace reporta 630 km de costa afectada en derrame petrolero del Golfo de México; pide declarar emergencia ambiental
Vinculan a proceso a exgobernador de Baja California por caso Next Energy; enfrenta cargos por abuso y peculado
Washington. El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares con las Armadas de 10 países diferentes, incluyendo México, como parte de su despliegue este año en mares de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.
El USS Nimitz y su grupo de ataque realizarán ejercicios con las Fuerzas Navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, según informó el Comando Sur estadounidense.
Los buques circunnavegarán América como parte de su despliegue Southern Seas 2026 y realizarán escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.
Lee también EU retira portaaviones USS Gerald Ford de operaciones, el buque regresa a puerto tras incendio
“El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestros países socios en todo el ámbito marítimo”, afirmó en un comunicado el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y de la 4.ª Flota de Estados Unidos.
Por un hemisferio occidental seguro y estable
“Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable con garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un brillante ejemplo de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, fomentar la confianza y trabajar juntos para hacer frente a amenazas comunes”, añadió.
Por su parte, el contraalmirante Cassidy Norman, comandante del Grupo de Ataque 11, señaló que “esperamos continuar con el legado de trabajo en equipo del Nimitz mientras colaboramos y entrenamos junto a nuestros socios regionales”.
Southern Seas 2026 supone la decimoprimera edición de estos ejercicios en la región desde 2007.
Lee también EU retira portaaviones USS Gerald Ford de operaciones, el buque regresa a puerto tras incendio
El Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz está compuesto por el Nimitz, su buque insignia; el Grupo de Ataque 11; la 9.ª Escuadra de Destructores (DESRON 9); la 17.ª Ala Aérea del Portaaviones (CVW) embarcada; y el Gridley.
El CVW 17 está compuesto por seis escuadrones que vuelan con aviones F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, C-2A Greyhound y MH-60R/S Sea Hawk.
Estas baterías incluyen cazas F-18 y EA-18G (la versión del F-18 adaptado para guerra electrónica), helicópteros polivalentes MH-60 y aviones C-2 de apoyo logístico.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]