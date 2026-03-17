Más Información

Venezuela logra su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol; derrota al favorito EU

Venezuela logra su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol; derrota al favorito EU

Delcy Rodríguez decreta Día de Júbilo Nacional en Venezuela; equipo de beisbol gana clásico mundial ante EU

Delcy Rodríguez decreta Día de Júbilo Nacional en Venezuela; equipo de beisbol gana clásico mundial ante EU

Segob reconoce omisión de paridad de género en Plan B de Sheinbaum; turnan documento a Comisiones

Segob reconoce omisión de paridad de género en Plan B de Sheinbaum; turnan documento a Comisiones

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos: Pemex; asegura que suceso está controlado

Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos: Pemex; asegura que suceso está controlado

Pódcast busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; en Meta desembolsó casi 300 mil pesos

Pódcast busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; en Meta desembolsó casi 300 mil pesos

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

Plan B va por recorte de regidores en los municipios del país; prohíbe nepotismo en alcaldías y diputaciones locales

Plan B va por recorte de regidores en los municipios del país; prohíbe nepotismo en alcaldías y diputaciones locales

“La Tuta” se declara no culpable de narcotráfico en EU; Servando Gómez Martínez comparece en Corte de Nueva York

“La Tuta” se declara no culpable de narcotráfico en EU; Servando Gómez Martínez comparece en Corte de Nueva York

Drones, nuevas “mulas” del narco; crece su uso, reporta organismo de la ONU

Drones, nuevas “mulas” del narco; crece su uso, reporta organismo de la ONU

Washington. El portaaviones estadounidense USS Gerald Ford será enviado a puerto en una isla griega, luego de que sus instalaciones sufrieran un incendio interno, durante sus operaciones en aguas internacionales en la guerra contra .

De acuerdo con el medio especializado, Military Times, el portaaviones dejó su posición para volver al puerto de Souda en la isla griega de , cuatro días después de haber registrado un incendio que se habría extendido por más de 30 horas.

El portaaviones, el más nuevo de y el más grande del mundo, se encuentra actualmente en el Mar Rojo, el buque de guerra ha estado desplegado durante nueve meses, incluyendo su participación en operaciones en el Caribe antes de llegar a Medio Oriente.

Lee también

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato con el medio especializado, no precisaron cuánto tiempo se esperaba que el Ford permaneciera en Creta.

Según uno de los oficiales, cerca de 200 marineros recibieron atención médica por lesiones relacionadas con el humo cuando se desató el incendio en la lavandería principal del barco.

El New York Times fue el primero en informar sobre la magnitud de los daños a bordo del buque de guerra y el Comando Central estadounidense respondió que únicamente dos marineros recibieron tratamiento por lesiones que no eran de riesgo vital.

Lee también

El buque, junto con sus 4.500 marineros y pilotos de combate, se encontraba en el Mediterráneo el 24 de octubre cuando el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó que se dirigiera al Caribe para añadir peso a la campaña de presión del presidente Trump sobre Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, antes de su captura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Declaración Anual 2026: último día del SAT y cómo usar el simulador paso a paso sin errores. Foto: Especial / SAT

Declaración Anual 2026: último día del SAT y cómo usar el simulador paso a paso sin errores

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

¿Cómo renovar tu visa americana de turista SIN asistir en persona? Así se simplifica el proceso

Foto: EFE

¿Qué es el Spring Break en Estados Unidos y cuáles son las mejores playas para visitar este 2026?

Playa. iStock/ dito:delamofoto

Playas espectaculares de Estados Unidos para conocer en un viaje de Semana Santa

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Florecimiento de cerezos 2026 en Washington DC: Cuándo verlos, qué hacer y el gran desfile