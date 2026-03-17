El jefe del Comando Norte, general Gregory M. Guillot, afirmó este martes que Estados Unidos está colaborando con México para ayudarlo a "defender su nación frente a la influencia rusa y china", además de en la lucha contra los cárteles de la droga.

Guillot compareció ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, donde habló de las amenazas que enfrenta Norteamérica, entre las que incluyó a Rusia, a China, Corea del Norte, Irán y las organizaciones terroristas extranjeras, como ha designado a diversos cárteles de la droga, entre ellos seis mexicanos.

En su testimonio por escrito, Guillot destacó la relación del Comando Norte con los socios militares mexicanos; la describió como "sólida" y dijo que deriva en beneficios duraderos para la seguridad tanto de Estados Unidos como de México.

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Señaló que la colaboración con las secretarías mexicanas de Defensa y la Marina "ha generado importantes beneficios para la defensa nacional de Estados Unidos, al tiempo que ha mejorado la capacidad de los socios mexicanos para defender su nación frente a la influencia rusa y china, así como para llevar la lucha a las violentas organizaciones criminales transnacionales que han azotado a ambas naciones".

Detalló que, en 2025, "el personal militar mexicano se entrenó junto a sus homólogos de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta, participó en patrullas paralelas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en estrecha coordinación con la Fuerza de Trabajo Conjunta para la Frontera Sur (JTF-SB), embarcó a observadores de la Marina en buques de la Armada de Estados Unidos que apoyaban la misión TITUS y comenzó a participar en el Programa de Asociación Estatal con la Guardia Nacional de California".

Aunque no dio más detalles sobre la colaboración con México para repeler la influencia china y rusa, sí expresó su preocupación por la expansión del arsenal nuclear chino, "a más de 600 ojivas, la mayoría desplegadas en armas con el alcance suficiente para alcanzar objetivos dentro de Estados Unidos".

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Sobre Rusia, señaló que "sigue siendo el adversario con la mayor capacidad y potencial para amenazar a América del Norte" y dijo que el país "está incrementando sus capacidades no nucleares, incluidos misiles de crucero convencionales que la doctrina rusa contempla usar para atacar infraestructuras críticas norteamericanas".

En 2022, el general Glen VanHerck, entonces jefe del Comando Norte, ya había alertado que el país con más espías rusos en el mundo es México. Incluso, de acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había entregado al gobierno mexicano una lista con más de dos decenas de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos.

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