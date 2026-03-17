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han sufrido hackeos de sus teléfonos y han recibido “amenazas personales” de los cárteles mexicanos de la droga, reveló este martes, durante una audiencia, la congresista demócrata Sara Jacobs. El general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte, dijo estar al tanto de dichas amenazas y señaló que se están utilizando más drones para realizar patrullajes en la frontera sur de Estados Unidos, para minimizar riesgos.

Los comentarios salieron a relucir durante una audiencia del general Guillot ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre la presencia de en América del Norte y del Sur, los retos que enfrenta el hemisferio y el presupuesto militar.

A su turno, la representante Jacobs habló del asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en una operación de las fuerzas armadas de México y de cómo desde entonces “se ha incrementado la actividad de los cárteles a lo largo de la frontera”.

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Señaló que “los militares están siendo blanco de ataques. Les hackean los teléfonos. Reciben mensajes con amenazas personales”. Cuestionó entonces al general Guillot sobre si está al tanto de estas amenazas a la seguridad de los militares estadounidenses y sobre qué está haciendo el Comando Norte para colaborar con la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur para garantizar la seguridad de los efectivos.

Guillot respondió que “soy consciente de las amenazas y, por supuesto, cualquier amenaza a cualquiera de nuestras fuerzas es algo que no solo me preocupa, sino que requiere mucha atención para asegurarnos de que la estamos abordando adecuadamente”.

El general señaló que “intentamos utilizar más vehículos aéreos no tripulados para realizar los patrullajes, en lugar de hacerlo a pie como hacemos en otras partes de la frontera, debido a lo traicionero del terreno”.

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Refirió también que el Comando Norte a su cargo “ha desarrollado un kit de respuesta rápida contra el uso de pequeños vehículos no tripulados para defender instalaciones críticas y emplear tecnologías innovadoras con el fin de proteger al personal estadounidense, incluso a lo largo de la frontera”.

En febrero de 2025, el general Guillot señaló que había 5 mil soldados estadounidense desplegados a lo largo de la frontera con México y que se estaban realizando misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento aéreo para obtener más información sobre los cárteles mexicanos.

En su audiencia de este martes, Guillot habló del Grupo de Trabajo Interagencial Anticárteles que ayudó a recabar información de inteligencia que permitió ubicar a “El Mencho”, tras lo cual las fuerzas mexicanas montaron el operativo que acabó con su vida, el pasado 22 de febrero, en Tapalpa, Jalisco. El general señaló que se trata de una herramienta que “fusiona inteligencia para desmantelar las redes de los cárteles”, por lo que su trabajo es crucial.

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