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El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citó a la fiscal general para que declare sobre la gestión oficial de los archivos relacionados con el delincuente sexual convicto y luego fallecido Jeffrey Epstein.
La fiscal general Pam Bondi comparecerá para una declaración a puerta cerrada el 14 de abril, mientras los legisladores investigan lo que describen como una posible mala gestión de la investigación federal sobre Epstein y sus asociados.
La medida se produce tras una votación del comité a principios de este mes para obligar a Bondi a testificar, con varios republicanos uniéndose a los demócratas para respaldar la iniciativa.
Epstein, que murió bajo custodia federal en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores, mantenía desde hacía tiempo vínculos con personalidades políticas y empresariales.
Su caso ha seguido siendo políticamente controvertido, con disputas continuas sobre la divulgación de los archivos de la investigación y el alcance de su red.
mcc
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