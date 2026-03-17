“La Tuta” se declara no culpable de narcotráfico en EU; Servando Gómez Martínez comparece en Corte de Nueva York

Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, fundador de La Familia Michoacana, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan, al comparecer en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Gómez Martínez, uno de los 26 criminales entregados por el gobierno mexicano a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, rechazó los cargos en su contra, que incluyen conspiración para importar cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos desde México; narcoterrorismo, al haber sido designada "La Familia Michoacana" como una organización terrorista extranjera, violencia sistemática y lavado de dinero.

El juez fijó la próxima audiencia -previa a juicio- para el 24 de junio, a las 11:30 horas. En caso de ser enjuiciado y declarado culpable, “La Tuta” podría enfrentar cadena perpetua. Bajo el acuerdo con Estados Unidos, ninguno de los criminales entregados por México puede ser condenado a cadena perpetua.

“La Tuta” está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, el mismo penal donde están recluidos Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.

¿Quién es "La Tuta"?

"La Tuta" fue el último líder del grupo criminal "Los Caballeros Templarios", y fundador de "La Familia Michoacana", junto con Nazario Moreno González, "El Chayo" o "El Más Loco"; Carlos Rosales Mendoza, "El Tísico", y José de Jesús Méndez Vargas, "El Chango".

Nacido en el municipio de Arteaga, en la zona serrana de Michoacán, Gómez Martínez es recordado como un capo mediático que utilizó las redes sociales para difundir videos de sus reuniones con autoridades locales y estatales, así como para enviar mensajes al gobierno y a sus rivales.

Se le atribuye la orden para asesinar a 12 elementos de inteligencia de la extinta Policía Federal, cuyos cuerpos fueron abandonados a un lado de la autopista Siglo XXI, en el municipio de La Huacana, en julio de 2009.

Fue detenido en México en febrero de 2015. Purgaba una condena de 47 años de cárcel por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en diversas modalidades.

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