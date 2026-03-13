Más Información

Trump critica negativa de Sheinbaum a ayuda de EU; "no debió rechazarla para deshacerse de los cárteles"

Trump critica negativa de Sheinbaum a ayuda de EU; "no debió rechazarla para deshacerse de los cárteles"

Sheinbaum marca postura ante Trump; cooperación con EU sí, pero con respeto a la soberanía

Sheinbaum marca postura ante Trump; cooperación con EU sí, pero con respeto a la soberanía

En plena CDMX, aseguran vehículos "monstruo"; hay dos detenidos tras operativo en predio de Azcapotzalco

En plena CDMX, aseguran vehículos "monstruo"; hay dos detenidos tras operativo en predio de Azcapotzalco

Anticorrupción revela nombres de exfuncionarios con pensiones doradas; José Ángel Gurría y Óscar Espinosa están en la lista

Anticorrupción revela nombres de exfuncionarios con pensiones doradas; José Ángel Gurría y Óscar Espinosa están en la lista

Actor José Ángel Bichir cae desde tercer nivel de edificio en CDMX; sufre fracturas y trauma abdominal

Actor José Ángel Bichir cae desde tercer nivel de edificio en CDMX; sufre fracturas y trauma abdominal

Monreal llama a PT y PVEM a apoyar Plan B electoral; recuerda firma de compromiso trilateral para apoyar "todas las iniciativas"

Monreal llama a PT y PVEM a apoyar Plan B electoral; recuerda firma de compromiso trilateral para apoyar "todas las iniciativas"

Continúa operativo de la Guardia Nacional contra taxis por aplicación en el AICM; usuarios usan servicio porque "es más barato"

Continúa operativo de la Guardia Nacional contra taxis por aplicación en el AICM; usuarios usan servicio porque "es más barato"

Aumentan estaciones con diésel arriba de 30 pesos; impacto del crudo y conflicto en Medio Oriente presiona costos

Aumentan estaciones con diésel arriba de 30 pesos; impacto del crudo y conflicto en Medio Oriente presiona costos

Petróleo brent sube 2.67% y cierra en más de 103 dólares; es su semana más volátil en años por la guerra en Medio Oriente

Petróleo brent sube 2.67% y cierra en más de 103 dólares; es su semana más volátil en años por la guerra en Medio Oriente

Suplente de Sergio Mayer denuncia cierre de su oficina en San Lázaro; regreso del exgaribaldi aún no es oficial

Suplente de Sergio Mayer denuncia cierre de su oficina en San Lázaro; regreso del exgaribaldi aún no es oficial

Secretario de Vivienda responde a Rojo de la Vega por edificio en San Antonio Abad; “no sabemos si alcaldía negó la licencia”, dice

Secretario de Vivienda responde a Rojo de la Vega por edificio en San Antonio Abad; “no sabemos si alcaldía negó la licencia”, dice

Muere hombre tras caer desde segundo nivel de estacionamiento en centro comercial de Santa Fe; autoridades realizan indagatorias

Muere hombre tras caer desde segundo nivel de estacionamiento en centro comercial de Santa Fe; autoridades realizan indagatorias

El presidente estadounidense respondió que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, "no debería haber rechazado mi ayuda que le ofrecí para eliminar los cárteles, pero por alguna razón no quiere".

"Por alguna razón no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero los cárteles, nos guste o no, gobiernan México". "Ella debe deshacerse de ellos", respondió el mandatario a preguntas de la prensa antes de subirse al avión presidencial Air Force One al partir de la Base Conjunta Andrews en Maryland rumbo a Mar-a-Lago.

Lee también

Trump reposteó más temprano un mensaje en su red Truth Social en el que un usuario cuestionó que México no fuera un "narco-gobierno" luego de que la presidente declarara en su conferencia de prensa que su Gobierno rechazó intervenciones de en territorio mexicano.

Más tarde, Sheinbaum aseguró que México mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero dejó claro que la única condición para trabajar de manera conjunta es el respeto absoluto a la soberanía nacional, la cual no está sujeta a negociación.

A través de un comunicado la informó que, siguiendo los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha logrado incrementar una colaboración histórica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026. Foto: Especial

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026

Declaración Anual 2026: los errores que advierte el SAT y que podrían meterte en problemas. Foto: iStock / fizkes / SAT

Declaración Anual 2026: los errores que advierte el SAT y que podrían meterte en problemas

Licencia. Foto: ChatGPT

¿Puedo manejar en Estados Unidos con una licencia mexicana? Esto es lo que debes saber

Hay varias formas de obtener la Green Card para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Foto: iStockg

Los errores más comunes que están dejando a miles sin la Green Card de Estados Unidos

¡Oscuridad total! El eclipse solar de 2026 durará minutos históricos: ¿México podrá verlo? Foto: IA

¡Oscuridad total! El eclipse solar de 2026 durará minutos históricos: ¿México podrá verlo?