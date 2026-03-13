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El presidente estadounidense Donald Trump respondió que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, "no debería haber rechazado mi ayuda que le ofrecí para eliminar los cárteles, pero por alguna razón no quiere".
"Por alguna razón no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero los cárteles, nos guste o no, gobiernan México". "Ella debe deshacerse de ellos", respondió el mandatario a preguntas de la prensa antes de subirse al avión presidencial Air Force One al partir de la Base Conjunta Andrews en Maryland rumbo a Mar-a-Lago.
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Trump reposteó más temprano un mensaje en su red Truth Social en el que un usuario cuestionó que México no fuera un "narco-gobierno" luego de que la presidente Sheinbaum declarara en su conferencia de prensa que su Gobierno rechazó intervenciones de Estados Unidos en territorio mexicano.
Más tarde, Sheinbaum aseguró que México mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero dejó claro que la única condición para trabajar de manera conjunta es el respeto absoluto a la soberanía nacional, la cual no está sujeta a negociación.
A través de un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que, siguiendo los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha logrado incrementar una colaboración histórica.
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