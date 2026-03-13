Tecomán, Colima.—La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero dejó claro que la única condición para trabajar de manera conjunta es el respeto absoluto a la soberanía nacional, la cual no está sujeta a negociación.

Durante un evento de Pensión Mujeres Bienestar en Colima, la Mandataria federal respondió a una publicación reposteada en redes sociales por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien reposteo un mensaje en el que se cuestiona si México es o no un “narcogobierno”.

Sheinbaum señaló que, probablemente, el mandatario estadounidense está bien informado sobre la cooperación bilateral que actualmente existe entre ambos países en temas de seguridad.

“Hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales, relacionada con México, pero a lo mejor no está bien informado porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, soberanía y esa no está a negociación, que viva la soberanía y la independencia de México”, expresó.

Lee también Trump cree que Rusia ayuda "un poco" a Irán en la guerra; "probablemente piensa que estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?"

La Presidenta reiteró que México está dispuesto a mantener coordinación y diálogo con el gobierno estadounidense, siempre bajo principios de respeto mutuo e independencia nacional.

¿A qué reaccionó Trump en redes sociales?

El presidente de Estados Unidos reposteó este viernes un mensaje en su red Truth Social en el que un usuario cuestionó que México no fuera un "narco-gobierno" luego de que la presidente Claudia Sheinbaum declarara en su conferencia de prensa que su Gobierno rechazó intervenciones de Estados Unidos en territorio mexicano.

"Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar a los carteles, y que rechazó que EE. UU. intervenga: "Así es, dijimos que No, orgullosamente NO" ¿Y así dice que no son un narco-gobierno?", se cuestionó el usuario Carlo Martin en el X reposteado por Trump.

Publicación reposteada por Donald Trump. Foto: captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr