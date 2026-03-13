La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Morena no viola la ley electoral tras avalar este fin de semana que en junio próximo se elegirá a sus candidatos para las elecciones a gubernaturas de 2027.

En conferencia de prensa matutina en Manzanillo, Colima, la jefa del Ejecutivo federal señaló que si hay una violación por parte del partido guinda al adelantarse a los tiempos electorales lo determinará el INE.

"El que Morena haya tomado una decisión de cuando hacen sus encuestas pues *no tiene nada que ver con los tiempos electorales*. Los tiempos electorales los va a cumplir, el asunto es cuando deciden avanzar, u eso decidió el partido.

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"Si hay una sanción porque hay adelanto en las campañas pues lo tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral. *En tu pregunta estás implicando que hay una violación a la ley, pues yo no considero eso*".

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esto se ha hecho siempre por Morena y otros partidos lo hacen, pero la diferencia, dijo, es que en otros partidos hay "dedazo" de quienes serán sus candidatos, mientras que en Morena son electos por encuestas.

"¿Qué es lo que pasa con Morena? Que a diferencia de los otros partidos que hay dedazo de quienes son los candidatos, pues se elige por lo que la gente quiere que sean las encuestas", dijo.

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