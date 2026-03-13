Tras el decomiso de 270 kilogramos de fentanilo y la detención de un líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que ambas acciones se llevaron a cabo con información de Estados Unidos.

“Diario hay un intercambio de información, no todos derivan en operativos, hay que verificar la información en este caso, de la persona detenida (...) Una vez que se verifica el primer punto y que es positivo, después hay un segundo cateo con información de autoridades mexicanas y resulta positivo. Son indicios e intercambio de información permanente”, mencionó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de marzo en Manzanillo, Colima, el funcionario precisó que no había laboratorios de fentanilo en el estado, sino dos bodegas de almacenamiento de bolsas y pastillas. Resaltó que todos los indicios de ambos cateos se investigarán por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que diversas agencias de Estados Unidos proporcionan información al Gabinete de Seguridad, la cual debe ser verificada por autoridades mexicanas, y de ser necesario, solicitar órdenes de cateo o el inicio de carpetas de investigación.

“Este es el caso de la información que proporcionó la DEA y que en otros casos proporcionan otras agencias de los Estados Unidos o instituciones diversas. Nosotros también proporcionamos información a Estados Unidos. No solamente viene de allá para acá, de aquí para allá, de información que nosotros sabemos de actividades que se realizan en los Estados Unidos, también informamos a las distintas instituciones”, reiteró.

Ayer, García Harfuch dio a conocer que este decomiso fue resultado del intercambio de información de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA), con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En total, se aseguraron 270 kilogramos de fentanilo, en polvo y pastillas, lo que equivale a aproximadamente a 14 millones de dosis. El secretario añadió que, durante los operativos, fue detenido el líder de una célula criminal dedicada al tráfico y venta de metanfetaminas y fentanilo, identificado como Yair “N”.

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