Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que todas las publicaciones realizadas en medios de comunicación sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, incluidas las publicadas por EL UNIVERSAL, son tomadas en cuenta para abrir carpetas de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

“La Fiscalía General de la República está procesando la información. Hay ya carpeta de investigación iniciada que estamos también trabajando con las instituciones del gabinete de Seguridad. En donde haya y donde amerite detenciones sobre alguna persona mencionada, así va a ser”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de marzo en Manzanillo, Colima, el funcionario fue cuestionado por EL UNIVERSAL sobre la respuesta de las autoridades ante investigaciones periodísticas reveladas por el medio, como la que indica que el CJNG cuenta con una red de hackers a quienes paga sueldo y viáticos.

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-”¿Todas estas publicaciones que se han hecho en medios de comunicación, incluido EL UNIVERSAL, se tomarán en cuenta para abrir carpetas de investigación?”, se le preguntó.

-”Sí, todas se analizan, todo hay un análisis por parte de la Fiscalía General de la República y donde amerite se inicia la carpeta de investigación. Recuerden que uno de los objetivos que ha mencionado la fiscal general de la República, la fiscal de Ernestina Godoy, es que si se inicia una investigación es porque hay suficientes datos y porque va a haber un resultado”, contestó García Harfuch.

Sobre la narconómina de "El Mencho", obtenida por EL UNIVERSAL y donde se registran pagos por un total de 630 mil pesos a siete piratas informáticos empleados por el grupo criminal, el secretario de Seguridad explicó que a través del Centro Nacional de Inteligencia y Policía Cibernética de la Guardia Nacional (GN), han dado de baja páginas de internet.

“Se han bajado más de 180 sitios en diferentes páginas de internet y diferentes aplicaciones, pero más enfocadas al reclutamiento, como lo hemos informado aquí en la mañanera. Más que hackers, más de hackear una institución o algo así de eso no tenemos conocimiento ni ningún indicio al respecto”, respondió.

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Sobre el reclutamiento forzado de personas por parte del CJNG, el funcionario precisó que más células de crimen organizado reclutan a través de redes sociales como TikTok y Facebook. Destacó la buena colaboración con las plataformas que utilizan para hacer anuncios o tratar de reclutar personas, pues a la fecha se han dado de baja una cantidad considerable de sitios.

“No solo los sitios, obviamente, no solo es bajar las páginas, sino también hemos presentado aquí las detenciones de reclutadores importantes y de personas que se dedican solo a eso, a reclutar. Ha habido una gran cantidad de detenidos”, afirmó García Harfuch.

Señaló que específicamente en Colima, el gabinete de Seguridad ha puesto mayor atención a grupos criminales, narcomenudeo y trasiego de droga transportada en el Puerto de Manzanillo, donde se han registrado “aseguramientos importantes en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum”. Explicó que en dicho estado, se han presentado disputas entre grupos criminales locales, como “Los Mezcales”.

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