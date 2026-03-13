“Papeles” de El Mencho y “papelón” de policía de Lemus

Ayer le dimos a conocer que en las narconóminas que estaban en la cabaña que habitaba con toda tranquilidad y protección en el estado de Jalisco, el abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, se daba cuenta de pagos a la Policía Estatal de Caminos, creada por el gobernador Pablo Lemus Navarro. Sobre el tema, el coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, señaló que “no es que (las policías) estén involucradas necesariamente. Aparecieron por ahí en algunos documentos, eso es todo… cualquiera puede dejar un papel tirado ahí afuera, poner los nombres de alguien”. El problema, don Roberto, es que esos papeles no fueron tirados por “cualquiera”, eran los papeles del capo más buscado que, por cierto, vivía en el estado y circulaba por los caminos sin ser molestado. Papel, mejor dicho, papelón, el que hacen al tratar de defender a los policías de Lemus.

Suspenden negocito a paleros

En la Presidencia de la República se tomó la decisión de sancionar a un medio de comunicación “alternativo”, de los que acuden a la mañanera. Se trata de Medios del Pacífico al que, nos cuentan, se le aplicó una suspensión temporal por realizar gestiones durante sus intervenciones en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos comentan que la instrucción ahora es revisar con lupa cada planteamiento que se haga en ese espacio cuando pueda interpretarse como gestión y no como una pregunta informativa. ¿Será que ya no les gustó en Palacio el negocito que hacen a diario los paleros que Jesús Ramírez llevó a las conferencias desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador?

Sergio Mayer, nominado para salir de Morena

Después de ser eliminado del reality show por el que dejó la Cámara de Diputados, Sergio Mayer prepara su regreso a San Lázaro la próxima semana. Nos recuerdan que el legislador con licencia dijo haber aceptado participar en La casa de los famosos, que se transmite en Estados Unidos, para hacerle ver a Donald Trump la importancia de la cultura latina. No sabemos si el presidente de Estados Unidos habrá tenido oportunidad de ver el programa, pero nos dicen que de lo que puede estar seguro don Sergio es que su bancada prefiere que se quede su suplente, Luis Morales, y como sus derechos en Morena fueron suspendidos, la pregunta es si podrá regresar a la bancada guinda. Como en los programas que le gustan, está nominado por sus correligionarios para eliminación.

Llamado de auxilio de dos exdiputadas

Nos cuentan que a la Cámara de Diputados llegó la petición de dos exdiputadas, una federal y una local de la Ciudad de México, quienes padecen cáncer de mama y no han podido recibir tratamiento en el sector público. Las exlegisladoras enviaron cartas a la Mesa Directiva para ver la posibilidad de recibir apoyo, ya sea monetario o para la gestión de sus tratamientos. Una de las excongresistas, cuyos nombres no darán a conocer, es de Morena. ¿Les harán caso en San Lázaro o les dirán que no se preocupen porque tenemos un sistema público de salud mejor que el de Dinamarca? A lo mejor les dan el teléfono de Hugo López-Gatell en Ginebra para que les envíe desde allá unos detentes.