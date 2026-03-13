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mantuvo "constructivas y sustantivas" con Estados Unidos en Washington, las primeras negociaciones entre los dos países desde que, en octubre de 2025, el presidente de EU, Donald Trump, rompió los contactos oficialmente.

Dominic LeBlanc, el ministro canadiense encargado de las relaciones comerciales con EU, se reunió este viernes en Washington con el representante de Comercio de la Administración Jamieson Greer.

En un comunicado, el Gobierno canadiense señaló posteriormente que las conversaciones entre LeBlanc y Greer habían sido "constructivas y sustantivas".

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Canadá inició conversaciones comerciales con EU después de que el presidente Trump decidiese aplicar aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio canadienses, cifra que posteriormente aumentó al 50 %, entre otros productos.

Pero Trump decidió cancelar en octubre de 2025 las conversaciones, cuando según , los dos países estaban cerca de llegar a un acuerdo, en represalia por la emisión en la televisión estadounidense de una cuña publicitaria, pagada por la provincia canadiense de Ontario, que criticaba los aranceles utilizando un discurso del expresidente Ronald Reagan.

La suspensión de las negociaciones ha provocado que las discusiones sobre los aranceles a las importaciones canadienses sean incluidas en la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte, , que EU, Canadá y México tienen que realizar este año.

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