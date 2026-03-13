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A tres días de que se lleve a cabo la primera ronda bilateral, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, se reunió con el secretario de Economía, .

El líder de la máxima cúpula empresarial afirmó: “estaremos en colaboración con el gobierno, con el equipo del secretario Ebrard, para que sea exitoso todo este proceso”.

Añadió que, por ello, previo a la ronda bilateral se tendrá una reunión presencial y agregó que tienen “comunicación constante, frecuente por distintos medios, pero desde luego tenemos estas reuniones presenciales”.

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Dijo que, así como “el gobierno hace su trabajo con sus contrapartes con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros seguiremos trabajando con nuestra contraparte de los organismos empresariales, como la Business Round Table y la US Chamber of Commerce”.

En entrevista al término del Consejo Nacional del CCE, Medina Mora afirmó que se conformaron cinco mesas técnicas para autos, acero, aluminio, farmacéuticos y dispositivos médicos.

“Hay reuniones, hay mesas técnicas, en donde se resuelven temas que nos va solicitando la y en esas mesas técnicas se junta la información para entregársela al equipo del secretario Ebrard”.

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Recordó que la semana pasada estuvo en Washington D.C. justo en momentos en que también estuvo por allá el secretario de Economía, por lo que se pudieron reunir en ese país.

Hace unos días, se anunció que el 16 de marzo próximo, en la capital del vecino país del norte se realizará el encuentro entre Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quienes abordarán temas como la sustitución de importaciones de países fuera de reglas de origen y seguridad de las cadenas de valor.

En dicha ronda no participará aunque se espera que sea en las próximas semanas cuando se realice la ronda bilateral entre dicho país y Estados Unidos.

De acuerdo con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá los tres socios tendrían que realizar un encuentro para revisar la implementación del acuerdo comercial en el sexto año de entrada en vigor del acuerdo, lo cual será el 1 de julio próximo.

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cc/mcc

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