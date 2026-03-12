Las nuevas investigaciones que anunció el gobierno estadounidense contra 16 países por una supuesta sobre capacidad, bajo la sección 301, son una forma para sustituir los aranceles que la Suprema Corte de la Unión Americana pidió eliminar por no apegarse al marco legal, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Al término del evento para lanzar la “Convocatoria para la Misión Comercial de México a Canadá”, el funcionario dijo que “esta investigación está destinada a sustituir o reemplazar o regresar al status quo que estaba antes o hasta el día en que la Suprema Corte de Estados Unidos quitó o dio por hecho que la norma de emergencia no se pueda aplicar”.

Explicó que el arancel que puso la Casa Blanca a México de 25% por el fentanilo y la migración el año pasado la Suprema Corte de dicho país lo declaro improcedente, por ello ahora la idea de tratar de imponer otro arancel, “es buscar un sustento jurídico en los próximos tres meses y medio, para regresar a un estadio o un punto similar al que había antes de la resolución de la Suprema Corte”.

Sin embargo, en caso de que se confirmen el 85% de las exportaciones quedará fuera de los aranceles que pudieran imponerse bajo la sección 301.

“No estimamos que vaya a tener una repercusión que nos deba preocupar en el conjunto de lo que es el intercambio comercial. Esto tiene que ver con muchos países también, porque se usó esta norma de emergencia para fundamentar todo lo que se llamó aranceles recíprocos”, explicó.

Ebrard afirmó que su homólogo de Estados Unidos, Jamieson Greer, les dijo la semana pasada que iban a iniciar una nueva investigación contra México y advirtió que “va a sacar otras disposiciones” lo que pudiera afectar en algún momento a Canadá, pero “no sé cuándo lo vayan a hacer o en qué términos”.

Ronda de negociaciones

Al referirse a la primera ronda bilateral de negociaciones que tendrán el lunes 16 de marzo con Estados Unidos en Washington D.C., Ebrard dijo que, aunque por ahora no está Canadá incluido “vamos a llegar un momento que tendremos pláticas trilaterales”

Además, dijo que en la parte de las rondas bilaterales con Canadá se definirán las fechas durante la Misión Comercial que se realizará del 7 al 9 de mayo próximo.

Dijo que esperan que asistan alrededor de 400 empresarios de todo tamaño de los sectores de infraestructura y logística industrial, agroindustria tecnificada, manufactura estratégica, salud y farmacéutica, energía y transición industrial, innovación y propiedad intelectual, industrias creativas digitales, financiamiento, educación técnica, entre otros.

Aseguró que “vamos a Vancouver, Montreal y Toronto. Se está haciendo una invitación a todas las empresas de México que quieran participar”.

