La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este mes presentará una iniciativa para modificar la forma en que se investigan los casos de feminicidio en México, con el objetivo de homologar a nivel nacional un nuevo modelo de investigación que, aseguró, ha dado resultados en la capital del país.

La Mandataria federal explicó que la propuesta retoma cambios implementados en la Ciudad de México cuando Ernestina Godoy Ramos encabezó la Fiscalía capitalina, los cuales permitieron avances en el combate a la impunidad.

“(Vamos a presentar) una iniciativa relacionada con el feminicidio. En la Ciudad de México, Ernestina Godoy hizo varias modificaciones a la manera de investigar los feminicidios que avanzó en la cero impunidad, y queremos que eso ocurra en todos los estados de la República”, señaló.

Sheinbaum detalló que actualmente el feminicidio es investigado por las fiscalías estatales, por lo que la iniciativa busca establecer lineamientos comunes que mejoren la respuesta institucional, especialmente en las primeras horas tras el crimen.

Indicó que la propuesta contempla turnos continuos y nuevos esquemas operativos que permitan atender la flagrancia de manera distinta y más eficaz.

“Tiene que ver con turnos continuados, con una serie de esquemas que permiten garantizar que la flagrancia pueda atenderse de una manera distinta”, explicó.

La Presidenta subrayó que la medida también parte del análisis de que, en la mayoría de los casos, el feminicidio es cometido por personas cercanas a la víctima. “Lamentablemente el feminicidio es perpetrado por una persona cercana, pareja o expareja”, dijo.

Añadió que la iniciativa ya está lista y fue trabajada conjuntamente con autoridades especializadas, por lo que será presentada próximamente para su discusión.

