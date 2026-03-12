La mañanera de Sheinbaum, 12 de marzo, minuto a minuto

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más importantes de México y los que le atañen internacionalmente.

Nación 09:02 AM "No puede ser que Estados Unidos diga: la responsabilidad está en México", dice Sheinbaum Pardo al indicar que en el país vecino también existe narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.

Nación 08:55 AM "Los diputados de Morena que no votaron (por la reforma electoral) no tienen esas convicciones o se dejan llevar" por lo que dicen medios de comunicación, expresa Sheinbaum. "Morena en su gran mayoría votó a favor, y no porque les dijo la Presidenta, sino por convicción", menciona.



Nación 08:54 AM "Hablamos del tema, pero hay mucha tranquilidad en que Brasil y Colombia tienen su comunicación con Estados Unidos", dice Sheinbaum respecto a la exclusión del país vecino del norte en la cumbre “Escudo de las Américas” organizada por Donald Trump en Miami.



Nación 08:49 AM Sobre la exigencia de taxistas para no permitir el paso a conductores de plataformas a inmediaciones de los aeropuertos, Claudia Sheinbaum indica que se atienden todas las demandas, ya que los taxistas de los aeropuertos pagan impuestos por trabajar ahí, por lo que los conductores de plataforma deben respetar el espacio y llevar a cabo sus servicios en lugares aledaños a los aeropuertos.



Nación 08:43 AM Esto habló Sheinbaum con legisladores tras bateo de la reforma electoral La Mandataria federal comenta que durante la reunión en Palacio Nacional con legisladores, tras ser rechazada la reforma electoral propuesta por ella, les comentó: "que no se les olvide por qué estamos aquí, por qué son diputados, por qué son senadores, por qué soy Presidenta".

Nación 08:41 AM Mundial 2026 sigue en pie en México: Sheinbaum La Presidenta asegura que no hay alguna notificación sobre la cancelación de la Copa Mundial 2026 en alguna de las tres sedes. Invita a acudir a la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo de la CDMX, que se llevará a cabo este domingo 15 de marzo.

Nación 08:28 AM Plan B para la reforma electoral será enviada el lunes al Congreso "Ya vamos a ver a qué Cámara la enviamos", dice Sheinbaum al indicar que el plan B para la reforma electoral será enviada el lunes al Congreso. Indica que si no es aprobada "no pasa nada". "El que no se haya aprobado no es una derrota, yo estoy muy satisfecha", expresa Sheinbaum tras la bateada de diputados a la iniciativa de reforma electoral.

Nación 08:16 AM "Yo cumpli", dice Sheinbaum tras rechazo de la reforma electoral y detalla Plan B Al señalar que "ya sabíamos que no la iban a aprobar", Claudia Sheinbaum señala que cumplió con presentar la reforma electoral. Detalla el Plan B e indica que consiste "en lo mismo": Seguir disminuyendo los privilegios que persisten en los Congresos locales

Disminuir los privilegios que persisten en municipios

Fortalecer la consulta popular La Mandataria federal muestra tablas del presupuesto de egresos para los legisladores de los estados, para argumentar que la reforma electoral favorece a la población con la disminución de recursos. Explica que los recursos se queda en el estado y municipio, para las necesidades de la gente. Explica que el punto de fortalecer la consulta popular es para incluir a la ciudadanía en decisiones electorales, argumentando que en eso consiste la democracia.

Nación 08:09 AM Sheinbaum habla sobre la reforma electoral bateada en San Lázaro Ahora, la presidenta Sheinbaum Pardo habla sobre la reforma electoral que propuso, la cual fue ayer rechazada en la Cámara de Diputados; menciona que aún quedan espacios donde hay privilegios que no deben existir para funcionarios. Indica que la iniciativa tiene el objetivo de acabar con los privilegios de partidos políticos y las instituciones electorales, ya que al pueblo de México le parece excesivo los recursos, sueldos y puestos de los que gozan algunos funcionarios. Sheinbaum expone cómo votaron las distintas fuerzas políticas durante la discusión legislativa y aseguró que insistió en llevar la iniciativa al pleno aun cuando sabía que sería rechazada.

Destaca que los legisladores de Morena, 12 del PVEM y 1 diputado del PT fueron los únicos que votaron para que se disminuyeran los recursos a estos ámbitos, mientras que PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y parte de sus aliados votaron en contra.

Nación 07:54 AM Centros LIBRE para Mujeres Citlalli Hernández Mora, secretaria de la Mujeres, presenta el programa Centros Libres para Mujeres, los cuales brindan atención integral en territorio que brindan servicio a las mujeres para:

Promoción de sus derechos

Impulsar su autonomía económica

Prevenir y atender las violencias

Apoyar la consolidación de redes de apoyo La titular de la Secretaría de las Mujeres destaca que es la primera política pública del país para las mujeres en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Explica que LIBRE es un acrónimo de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación y para este programa se destinó una inversión de 860 millones 363 mil 661 pesos.

Menciona que la Presidenta indicó que en Michoacán se debe tener ya al menos un Centro Libre en cada municipio de la región, esto como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para los cuales se destinó un total de 101 millones 143 mil 529.

Citlalli Hernández pasa la palabra a cada una de las mujeres que encabezan los Centros LIBRE en cada estado donde ya están implementados. La presidenta Sheinbaum Pardo envía un saludo a las mujeres seleccionadas para encabezar cada centro y destaca que este proyecto "es algo histórico que cada municipio tenga un Centro LIBRE en el país".

Nación 07:45 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este jueves, indica que se presentarán dos temas relevantes: los Centros Libres, espacios de mujeres para mujeres y que está teniendo mucho impacto en el país, señala la Presidenta, y el segundo tema es la reforma electoral y en qué consiste el plan B.

