Dos horas bastaron para que los partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), con el apoyo de la oposición, tuvieran su primera victoria importante en la 65 Legislatura y sepultaran la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A 75 votos se quedaron los diputados de Morena y algunos “rebeldes” del Verde y PT de alcanzar la mayoría calificada en el pleno de la Cámara de Diputados para que la propuesta presidencial avanzara, pero al final la iniciativa fue desechada. En San Lázaro hubo señalamientos de todo tipo a la propuesta presidencial: proyecto autoritario, regresivo y engañoso que pone en riesgo la democracia, y siempre con la amenaza de Morena de que van por el plan B.

De acuerdo con información de Palacio Nacional, este jueves la presidenta Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión su plan B, que es una reforma electoral sin tocar la Constitución.

Con una reforma legal, la bancada de Morena puede aprobarla por sí sola, pues cuenta con 253 legisladores y sólo se requiere la mitad más uno.

Previo a la sesión, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, llegó a la Cámara Baja para respaldar el voto en contra de sus diputados. Este miércoles sería un día “histórico”, pues representaba el inicio de la “autodestrucción de Morena”: “Solamente un ciego no observa que a partir de hoy [ayer] empieza una nueva era para el oficialismo, sólo un ciego no lo quiere ver. En Morena misma está el germen de su autodestrucción. Que así sea”, dijo Romero.

Ricardo Monreal convocó “de urgencia” a una reunión previa con su grupo parlamentario.

En el encuentro privado, realizado en el Auditorio Aurora Jiménez, el líder guinda solicitó respaldo unánime al proyecto presidencial: “Quiero primero felicitarlos por mantenerse firmes, gracias a todos. Los convoqué rápido porque quiero que hoy haya respaldo unánime”, indicó.

Dijo que no se puede repetir lo ocurrido en la sesión del martes, cuando se acordó que todo el grupo parlamentario apoyaría la elección de Aureliano Hernández como auditor Superior y seis terminaron modificando su voto.

“Fueron 472 contra seis, y los seis lamentablemente compañeros nuestros, porque un gobernador les habló para que votaran por otra persona. Pudo haber salido por unanimidad”, reclamó.

La sesión se inició en punto de las 12:21 horas con 456 congresistas presentes, a pesar de que los líderes parlamentarios le exigieron asistencia a todos los diputados y que fueran puntuales.

Esta vez no hubo presentación del dictamen, por lo que tampoco pasaron a tribuna los presidentes de las comisiones dictaminadoras. En su lugar, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó un debate pactado, en el que se estableció que sólo hablarían los seis coordinadores parlamentarios.

Ivonne Ortega, lideresa de Movimiento Ciudadano, fue la primera en hacer uso de la voz.

Respaldada por su bancada, mencionó que su partido no apoyaría una reforma “construida desde el poder”.

Tras 15 minutos tocó el turno del PRI, en representación de Rubén Moreira Valdez.

El coordinador tricolor también subió a la tribuna respaldado por toda su bancada, cuyos integrantes llevaban pancartas con las leyendas “No a la Ley Maduro”, “Ley Maduro autoritaria, regresiva y engañosa” y “No a la dictadura”.

Moreira Valdez dijo que no respaldarían el dictamen “porque lo que propone Morena es preludio de la dictadura”.

En cuanto concluyó el líder priista, los petistas avanzaron hacia la tribuna gritando “¡aquí se ve, la fuerza del PT!”, al tiempo que desplegaron una manta con la leyenda “Unidad nacional, todo el poder al pueblo”.

Durante 16 minutos, Reginaldo Sandoval afirmó que el Partido del Trabajo es la verdadera izquierda de México y, aunque advirtió que rechazarían la reforma porque “siempre hemos estado en contra de que se instale un partido hegemónico”, se curó de espanto y envió un mensaje a la presidenta Sheinbaum Pardo: “[Quiero] decirle de frente y desde aquí a la Presidenta (...) que estamos al 100% con ella y al 200% con el pueblo de México”. Mientras, sus diputados gritaron “¡Presidenta!”.

El coordinador del Partido Verde, Carlos Puente, quien subió solo, sin mantas ni diputados tras de sí, dijo que la reforma debió establecer el recorte, pero con reparto de recursos igualitarios entre todos los partidos. “El grupo parlamentario del Partido Verde no acompañará este dictamen, el voto será en contra”, dijo.

Mientras pasaba el tiempo, los diputados ausentes comenzaron a llegar; 45 minutos antes de que terminara la sesión se contabilizaban 493 legisladores presentes.

El líder del PAN en la Cámara Baja, Elías Lixa, subió solo a la tribuna entre gritos de “¡coordinador!” por parte de su bancada.

Durante 15 minutos sostuvo que “la democracia está en riesgo” y aseveró que el PAN la defenderá “cueste lo que cueste”.

Aseguró que el partido albiazul ha sido demócrata desde su creación. “Claudia Sheinbaum no había nacido y nosotros ya éramos demócratas (…) Pablo Gómez no había fracasado en sus intentos por desmantelar la democracia mexicana y nosotros seguimos siendo demócratas”.

Tras su discurso, la ola morenista se hizo presente, y mientras Ricardo Monreal Ávila subía al estrado, las y los diputados de oposición gritaban “¡noooooo va a pasar!”.

Monreal Ávila denunció que hubo un acuerdo para que las intervenciones fueran “moderadas, racionales y juiciosas”, e inmediatamente respondió a Lixa Abimerhi. “El pacto de la narcopolítica se sepultó con [Genaro] García Luna, quien sigue padeciendo una condena. Es el símbolo más putrefacto de la decadencia política que, por fortuna, ya superamos”, reviró.

El líder guinda aseguró que las declaraciones de quienes le antecedieron “son alejadas de la realidad, son recursos retóricos y narrativas falsas”.

A sus aliados del PT y PVEM les expresó su respeto, pero advirtió que “la historia no olvida, (...) y la historia recuerda quién estuvo del lado del pueblo y quién decidió apartarse de él”.

Entre gritos de “¡es un honor, estar con Obrador!” y “¡es un honor, estar con Claudia hoy!”, Monreal Ávila anunció que recorrerán todo el país, distrito por distrito, para explicar el contenido de la propuesta de reforma electoral, y adelantó que comenzarán a construir el plan B.

Luego de dos horas de discursos, se abrió el sistema electrónico de votación, en el que el proyecto quedó desechado por 259 sufragios a favor, 234 en contra y una abstención.

